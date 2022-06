Imputaron a una mujer por "entregar" un crimen en barrio Godoy

La Justicia dispuso la prisión preventiva efectiva de Rocío S. C. por dos años por el crimen de María Cristina Carabajal. Había sido detenida en Mar del Plata.

La Justicia dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley de Rocío S. C. al ser considerada partícipe necesario en el asesinato de María Cristina Carabajal , muerta a balazos por un desconocido en barrio Godoy el pasado 6 de diciembre de 2021.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Gastón Ávila le atribuyó a Rocío S. C. el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado consumado, en carácter de partícipe necesario y solicitó la prisión preventiva efectiva. La jueza Silvia Castelli dio por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (dos años).

Según el fiscal, la imputada hizo un aporte indispensable para el plan criminal ejecutado en la vivienda de pasaje 1709 al 7900 (27 de Febrero a la misma altura).

De acuerdo a lo expuesto por el funcionario del MPA, aquel día Rocío S. C. le envió a Carabajal un mensaje de whatsapp a las 13.35 desde un número de teléfono que la víctima no tenía agendado en la cual la invitaba a tomar mates con ella. El encuentro se concretó en esa casa y no duró más de veinte minutos. Después, coordinaron otro encuentro para las 19.

Al salir para encontrarse supuestamente con Rocío S. C., Carabajal se topó con un desconocido que, sin mediar palabras, le disparó en el cráneo con una pistola 9 mm. Ya en el suelo, la remató. El agresor se dio a la fuga en un automóvil.

De esa manera, se le atribuyó a la imputada haber coordinado mediante mensajes y audios de WhatsApp un encuentro ficticio con la víctima en la puerta de su casa, pidiéndole que salga y espere afuera, haciendo de esta manera un aporte indispensable para que el autor pudiera ejecutar el homicidio.

Rocío S. C. fue detenida el miércoles pasado mientras caminaba por el microcentro de la ciudad de Mar del Plata por efectivos de la Policía Federal.

Una fuerte denuncia de Carabajal

No pasó desapercibido que Carabajal fuera asesinada luego de haber denunciado el abuso sexual de su sobrina de 5 años y llevar adelante escraches sobre el presunto responsable con una manifestación frente a los Tribunales provinciales y en su cuenta de Facebook, donde publicó una foto del chico apuntado como acosador. Ese posteo, del 26 de noviembre de ese año, aún figura en su cuenta y fue compartido por una 1.600 personas. “Es el comienzo de una lucha”, comentó en la red social tres días antes de que la mataran. Sin embargo, una venganza por esos escraches públicos “no sería el móvil principal”, confió en su momento una fuente de la investigación.