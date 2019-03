Imputaron al padre de la niña que murió en un incendio y a su pareja

La fiscal de Homicidios Georgina Pairola imputó ayer a dos personas por la muerte de Carolina Visca, una nena de 10 años que fue hallada calcinada luego de que se incendiara la casilla en la que vivía en la zona sur. Esteban V., 31 años y padre de la niña, fue imputado de abandono de persona seguido de muerte mientras que su pareja Mónica M., de 38, recibió una acusación por homicidio simple. En ese marco la jueza Paula Alvarez les dictó a ambos la prisión preventiva por el plazo de ley.

Carolina murió el viernes a la madrugada entre las llamas de un rancho ubicado en España y Los Lirios, de barrio las Flores. El cuerpo sin vida de la niña fue hallado por los Bomberos que concurrieron luego de un llamado al 911 que alertaba de un siniestro a las 3.30 de ese día. Cuando los zapadores realizaban las tareas para sofocar el fuego descubrieron el cadáver.

Distintos testimonios indicaron que la pareja tiene una fuerte adicción a drogas y que Mónica había amenazado con prender fuego el lugar, por lo que Esteban la había denunciado 24 horas antes. Esto puso en aviso a la fiscal Pairola, que evalúo que el incendio podría haber sido intencional y ordenó que el padre de la menor y su pareja fueran demorados.

"No pudimos"

"Intentamos sacarla pero no pudimos. El fuego quemaba todo. En medio del incendio uno de los cables de la luz se cortó, cayó sobre las chapas y las electrificó. No podíamos tocar nada. Después seguimos tirando agua para que no ardieran las casas de otros vecinos. La nena no tenía porque terminar así", dijo un vecino. "El padre corría de allá para acá. La mujer se fue y al rato volvió. Entre los vecinos la agarramos para que la detuvieran", agregó el testigo.

La fiscal comisionó a personal de Policía de Investigaciones para que trabajara en el territorio recabando testimonios y peritando los restos de la casilla. Y ordenó que Esteban y Mónica fueran examinados por peritos psiquiátricos y sometidos a exámenes toxicológicos.

En la mañana de ayer se realizó la audiencia imputativa en la que Pairola acusó a Mónica M. del delito de homicidio simple y a Esteban V. de abandono de persona seguido de muerte. La jueza de primera instancia Paula Alvarez aceptó la calificación presentada por la Fiscalía y dictó la prisión preventiva de ambos por el plazo de ley.