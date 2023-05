Imputan por encubrir un homicidio a dos hermanos presos por lavado de activos

>> Leer más: Una figura fuertemente ligada a los negocios del mundo criminal enfrenta a la justicia

En un recorrido histórico por el caso, los fiscales recordaron ayer que la investigación se inició entre 2016 y 2017 a partir de delitos violentos en la barra brava de Newell’s Old Boys. En esa pesquisa se detectaron actores violentos ligados a la venta de drogas, el uso de armas y la concreción de homicidios. Como un engranaje de “cuello blanco” en esa trama, Yalil Azum fue detenido en septiembre de 2021 acusado de liderar una asociación ilícita con ingresos millonarios provenientes del delito.

Fue considerado financista de Tubi Segovia, quien en abril de 2018 fue estrangulado por compañeros de su pabellón en la cárcel de Coronda cuando estaba preso y condenado por tres asesinatos. En el allanamiento al despacho de Azum en San Lorenzo al 1000 se encontraron dos millones de pesos y 7.900 dólares. Otras cinco personas, entre ellas uno de los hermanos de Azum, fueron imputadas como parte del grupo.

Dentro de ese contexto de relaciones, los fiscales imputaron ahora a los hermanos Azum por “haber prestado colaboración” en el crimen de Lorena Ojeda, asesinada a tiros el 16 de diciembre de 2016. Según la investigación, Tubi Segovia pretendía desde prisión impedir que la hermana de Lorena, Brisa Ojeda, se presentara a una rueda de reconocimiento por el homicidio de su novio Jonathan Rosales, un crimen por el cual él estaba detenido.

Tubi realizó gestiones para postergar la medida judicial y en esos días sus allegados se presentaron frente a la casa de la joven y llamaron a la puerta buscando a Brisa. Pero quien finalmente salió a atender fue Lorena, de 16 años, que al abrir la puerta de su casa de Vera Mujica al 2900 recibió dos disparos en el tórax y murió un mes más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Por el crimen de la adolescente fueron condenados Cristian Mario González, Fernando Andy Caminos y Enrique Adrián “Cable” Solís sobre la base de escuchas telefónicas que se volvieron a exponer este martes en el Centro de Justicia Penal y que los ligaban directamente al homicidio.

Según los fiscales, las escuchas revelan que entre el 13 y el 16 de diciembre de 2018 Tubi se comunicó con Yalil Azum para que pusiera a su disposición vehículos y personas. Buscaba que se presenten en la casa de Brisa para impedir que la chica lo señalara en una rueda o directamente que se acudiera a la medida.

Luego, según expusieron, Yalil Azum le pidió a su hermano Alejandro que se ocupara del encargo, “dado que no podían dejar sin ayuda a la persona con la cual conformaban un grupo criminal”. Así, de acuerdo con la imputación, Alejandro Azum y otras personas entre las que estaban Jija Avejera y Cristian “Negro” González se hicieron presentes en el domicilio de Brisa en un Volkswagen Gol. Según transmitió luego a Yalil su hermano, lograron hablar con la madre de la joven.

Los hermanos Azum no fueron ligados a la ejecución de la adolescente sino a la preparación de la secuencia previa. El 13 de diciembre, según la imputación, Tubi le pidió a Yalil que mandara a su hermano a hablar con la familia porque “a Jija no se le entiende nada. Yalil le dijo a su hermano que había que hacerle el favor a Tubi y este respondió que sí, que había que “decirle (a Brisa) que señalara bien porque si no ya sabía lo que le iba a pasar”. De acuerdo con los fiscales, Yalil acotó entonces que era un “laburito fino que puede salir para cualquier lado”.

El mismo día 16 Tubi recomendó “caer en auto y en moto” a la casa de la chica porque es “más corte mafia”. Hubo numerosas gestiones hasta que el grupo coordinó cómo transportarse a la casa de Brisa. Al día siguiente del ataque, Negro González y Alejandro Azum hablaron del hecho en clave, como si hubieran ido a comer un asado. “Yo compré la carne y los otros cocinaron”, dijo González. Y acotó que habían llevado un “carbón chiquitito” (en referencia al arma). Azum, por su parte, le preguntó si “limpiaron todo al otro día o quedó medio enchastrado”.

“Estamos hablando del homicidio de una chica de hace seis o siete años. Con todas las pruebas que tienen, ¿cómo no me citaron a declarar antes? Yo les voy a comentar cómo fue”, se defendió irritado Yalil Azum al declarar desde prisión y cuando el juez le concedió la palabra. “Tubi Segovia me llama desde la cárcel. El decía que tenía un problema con una chica Ojeda que lo acusaba de un homicidio. Él no había sido. A esa chica le habían dado un dinero para acusar. Eran problemas de la hinchada” de Newell's, añadió.

“Le dije que se quedara tranquilo, que yo iba a ver cómo hacer para que vayan a hablar con la madre -continuó. Al saber lo que la chica iba a hacer, la familia se fue de la casa. Yo tenía miedo de que la apreten y se arme más lío. Yo quise hacer un bien y no pude salvar a ninguna de las dos partes. Porque yo no mato a nadie, soy un muchacho de negocios. Si tienen alguna escucha de que mi hermano o yo mandamos a matar a alguien, que ya la presenten”.