Funes: robaron una importante suma de dinero en una casa de un barrio abierto

De acuerdo con versiones de la investigación, dos hombres ingresaron a una vivienda y, tras atar con alambres a la propietaria del lugar, se alzaron con un importante botín, aunque la cifra no fue precisada.

Los ladrones, de acuerdo a lo que vecinos pudieron observar en las cámaras de seguridad, se escaparon en un auto oscuro, que sería un Chevrolet Cruze con vidrios polarizados.

Todo sucedió a plena luz del día y en un barrio en el que "no suelen pasar estas cosas", según indicaron los propios vecinos.

"Esto no suele pasar, a lo sumo se han dado robos menores en algún obrador y cosas de ese estilo, pero no como éstas", comentó un hombre a Telefe Rosario, quien admitió que "no hay mucha presencia policial, suele andar algún patrullero pero nada más".

En el ingreso al barrio hay cámaras de seguridad, al igual que en algunas casas del barrio, las que podrían aportar algún dato sobre la mecánica y también más información para intentar esclarecer el hecho.