Fue a un cumpleaños de 15 y en plena fiesta lo mató un balazo en la cabeza

El crimen dejó al descubierto el opaco destino de lo que fuera el Club Italo Argentino, ubicado en Padre Giaccone 2141 a la vuelta del Casino City Center. En voz bien baja y casi en clave, los vecinos contaron que las instalaciones fueron tomadas hace unos tres años por personas ligadas a la banda de Los Monos. “Era un club. Ahora ya no. Usted me entiende”, musitó un hombre de la cuadra detrás de la puerta entornada de su casa. “Es un club pero ya no tiene el mismo uso de antes. Fue tomado. Pero la gente no se quiere involucrar”, acotó una mujer que horas, antes de la tragedia, presenció la llegada de la quinceañera en un auto coronado por un gran moño.