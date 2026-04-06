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Barrio Abasto se prepara para una fiesta en la calle este sábado: música en vivo y buffet a precios populares

Además, habrá DJ y feria de emprendedores. La fiesta para toda la familia este sábado 11, a partir de las 15. El festejo ocupará Paraguay entre 27 de Febrero y Ocampo

6 de abril 2026 · 17:16hs
Barrio Abasto se prepara para una fiesta en la calle este sábado 11 de abril

Barrio Abasto se prepara para una fiesta en la calle este sábado 11 de abril
Barrio Abasto se prepara para una fiesta en la calle este sábado: música en vivo y buffet a precios populares

En los últimos meses, Rosario volvió a mostrar una escena que parecía haber perdido intensidad: la de las fiestas que se trasladan a la calle y convocan multitudes. No se trata sólo de recitales o eventos culturales, sino de encuentros donde el espacio público se transforma en escenario, pista de baile y punto de reunión para vecinos de distintos barrios. Este sábado 11 de abril, varias cuadras de barrio Abasto se preparan para recibir a todos los vecinos para un verdadero festejo en la calle.

La despedida del bar Berlín fue uno de los más recientes, reuniendo a miles de personas en pasaje Simeoni para un último baile colectivo. La escena no es nueva, pero parece haber retomado fuerza en el último tiempo. Semanas atrás, en la zona del barrio Jorge Cura, el ya clásico carnaval barrial de la Casa de la Memoria volvió a llenar de música y espuma las calles del barrio, como también lo fue el carnaval realizado por Muladorada en inmediaciones del Parque Urquiza. En todos los casos se repite una misma lógica: sacar la cultura a la calle y generar un espacio de encuentro comunitario.

Ese mismo espíritu se verá este sábado en barrio Abasto, cuando la cuadra de Paraguay entre 27 de Febrero y Ocampo se transforme en escenario de una celebración barrial organizada por la murga Y Parió La Abuela junto a la Biblioteca Popular Solidaridad Social. La propuesta comenzará a las 15 y reunirá bandas en vivo, feria de emprendedores, buffet a precios populares, DJ pinchando vinilos, un espacio dedicado a la memoria y actividades pensadas para toda la familia.

La celebración tendrá además un fin solidario. Durante toda la tarde se estarán recolectando alimentos no perecederos destinados a dos centros de jubilados que funcionan en la zona oeste de la ciudad, sobre Montevideo al 6000.

>> Leer más: Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

La programación de la fiesta en la calle de Barro Abasto

A lo largo de la jornada se presentarán distintos proyectos musicales de la ciudad, entre ellos Fieras Samba Reggae, Vicky Alancay, Novelicos, Muladorada, Los Pi Teatro, Paren un Cachito y Murga Pal Asado, además de la actuación de la propia murga organizadora. El cierre de la fiesta estará a cargo de Cumbión del Río, que llevará la celebración hacia el final de la noche con un show a pura cumbia.

La fiesta también tendrá un espacio especialmente pensado para las infancias. En los primeros horarios de la programación habrá espectáculos orientados a los más chicos, entre ellos el show de Los Pi Teatro, se instalarán juegos en la calle para que puedan participar libremente y además una fiesta de espuma con pomos gratuitos para chicos y chicas que lleguen disfrazados al evento.

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El carnaval incluirá también un espacio dedicado a la memoria. Durante la jornada, integrantes de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti estarán realizando serigrafías en vivo, invitando a quienes se acerquen a llevar remeras o telas blancas para estamparlas allí mismo. Además, se desarrollará la acción “Tatuajes por la memoria”, impulsada por la cooperativa Pariendo Justicia, integrada por mujeres víctimas y familiares de víctimas de delitos y distintas violencias, que a través de esta propuesta busca transformar la memoria en una práctica colectiva y visible en el espacio público.

El encuentro, de acceso libre y gratuito, se sostiene principalmente a partir del trabajo autogestivo de la murga Y Parió La Abuela y la Biblioteca Popular Solidaridad Social, junto al acompañamiento de vecinos que permiten realizar este evento en la cuadra, desde hace ya cuatro años.

En una ciudad con fuerte tradición de vida cultural al aire libre, estas experiencias también dialogan con una idea más amplia sobre el uso del espacio público. La ex ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe, Chiqui González, suele señalar que “las infancias son la llave para recuperar el espacio público”, una mirada que aparece reflejada en muchos de estos encuentros donde chicos y grandes comparten la calle sin intermediaciones.

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