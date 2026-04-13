Una mujer perdió una pierna en un accidente en el subte porteño

Una mujer de 70 años fue arrollada esta tarde por una formación de la Línea B de subte porteño, en la estación Federico Lacroze, y sufrió la amputación de su pierna derecha, según indicaron fuentes del Same.
La víctima, de 70 años, quedó abajo de uno de los vagones de la línea B en la estación Federico Lacroze
Una mujer de 70 años fue arrollada esta tarde por una formación de la Línea B de subte porteño, en la estación Federico Lacroze, y sufrió la amputación de su pierna derecha, según indicaron fuentes del Same.
Por circunstancias que son motivo de investigación, la pasajera fue embestida y quedó debajo de uno de los vagones, por lo que personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar para auxiliarla.
Operarios del subte cortaron el suministro eléctrico de la estación para que las unidades de bomberos pudieran liberar a la víctima.
Personal del Same la atendió en el lugar y determinó su traslado urgente al Hospital Pirovano por politraumatismos severos. La víctima padeció la amputación de su pierna derecha.
El servicio funcionó limitado en un trayecto a raíz del protocolo de emergencia por “arrollamiento de persona” y luego se normalizó, indicó el concesionario de la Red de Subte de Buenos Aires, Emova.