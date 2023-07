Fran Riquelme y sus secuaces, acusados por balear escuelas y otros edificios públicos

Al frente del grupo de acusados fue ubicado Francisco “Fran” Riquelme , preso en la cárcel federal de Ezeiza como jefe de una banda que tributa al empresario narco Esteban Lindor Alvarado y que disputa territorio en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Un sector de Rosario donde las víctimas de homicidios a causa de esa guerra se cuentan por decenas. Conectado a la audiencia por zoom, Riquelme estuvo a punto de hacer fracasar el trámite, que se demoró más de una hora porque se resistía a participar porque tenía una visita en el penal y porque no había hablado con el defensor público asignado.

Cuando el juez Florentino Malaponte le preguntó sus datos personales, el preso pidió hablar. En tono desafiante, dijo que no le habían informado del trámite y que no quería recibir la asistencia de la defensa pública sino de abogados particulares. El defensor público Gonzalo Armas consideró entonces que el trámite no podía avanzar sin respetar el derecho del preso a elegir su abogado.