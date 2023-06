Ataques a escuelas rosarinas, una saga sin fin de violencia, amenazas y muertes

Paro de escuelas: voces de auxilio en una sociedad que no cuida ni contiene

Si bien no se trató de una balacera, el hecho puso en alerta a los docentes y directivos de la institución. Muchos de los chicos que asisten a la institución vienen de barrios como Villa Moreno, Flammarión y Hume, que como tantos otros son escenarios cotidianos de la violencia callejera. Ante el impacto que se generó, los padres de los alumnos decidieron no dejar a los chicos en la escuela. Fue el principio de una seguidilla de ataques que parece no tener fin.