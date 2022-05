Femicidio de Nora Escobar: cuestionan la labor de Fiscalía tras la desaparición de la mujer

Familiares y amigos de Nora Escobar , la mujer que fue asesinada en Granadero Baigorria -hecho en el que aparece como presunto responsable su pareja, Gregorio Britez-, se congregaron este miércoles frente el Centro de Justicia Penal para pedir no sólo el esclarecimiento del caso y la detención del señalado como femicida sino que la Justicia tenga una mirada con perspectiva de género.

“Ni una menos”, “Perspectiva de género en la Justicia, ya” y “Reforma judicial feminista”, fueron algunos de los mensajes que podían leerse en las improvisadas pancartas o carteles preparados por los manifestantes para esta ocasión. También había otras con reclamos concretos para que se esclarezca el caso de Escobar y se le dicte condena a quien aparece con el responsable del femicidio, Gregorio Britez, ex pareja de Nora Escobar.

“Esta Justicia no tiene perspectiva de género para investigar este tipo de casos. La misma denuncia que hizo Karen, la hija de Nora, aclara que su mamá había transitado situaciones de violencia de género y los fiscales que intervinieron en su momento no tuvieron esa perspectiva para que no sólo sea una búsqueda de paradero, sino que también detuvieran a Brítez”, señaló una de las amigas de la víctima.

Aseguró que “Karen realizó la investigación que (el fiscal) Cimino no hizo. Se ocupó de recolectar todas las evidencias y habló con cada persona para establecer el paradero de su madre. Esa es la ausencia de la Fiscalía. Ante estas situaciones volvemos a pedir una reforma. Esto tiene que ver con los hechos puntuales de violencia de género. Una o dos las denuncias ya hace posible que la Justicia pueda accionar y no se hizo”.

femicidio Nora Escobar protesta 2.jpg El Centro de Justicia Penal fue escenario de una nueva protesta por inacción judicial ante un caso de violencia de género. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.

Otra mujer contó que Brítez “le fracturó la nariz y una mano a Nora, y nadie prestó atención a esa atención. Como puede ser que el fiscal haya estado todo el fin de semana sin tomar una medida. No hicieron nada, ni siquiera tomaron contacto con la hija de Nora”, dijo a Canal 3.

El hombre permanece prófugo, pero desde Fiscalía ya dictaron la orden de captura y se difundieron fotos del sospechoso en busca de alguien que pueda aportar datos sobre su paradero.

Brítez quedó bajo persecución penal luego de que en el patio de su casa en Granadero Baigorria, los investigadores policiales y los fiscales hallaran en la noche del martes el cuerpo de Nora. Los restos de la mujer que estaba desaparecida desde el 22 de abril estaban sepultados en el jardín de esa vivienda. Antes de que la policía allanara la casa, Brítez se fugó.