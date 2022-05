Femicidio de Nora Escobar: Fiscalía pide ayuda a la población para encontrar al sospechoso

femicida Nora Escobar01.jpg

Pocas horas después del hallazgo del cadáver de Nora Escobar, en la casa de Liniers al 1700, el clima que se vivía este miércoles a la mañana en esa cuadra de Granadero Baigorria era de consternación. Britez era colectivero y vivía allí hace un año. Lo conocían como "Paraguayo”.

“Nunca esperamos un desenlace así. Era un muchacho normal y parecía una buena persona”. Con esas palabras describió Marcelo, un vecino de Liniers al 1700, a Gregorio Britez, quien es buscado por la policía como el femicida de Nora Escobar. El cadáver de la mujer fue hallado en la noche de este martes enterrado en el patio de esa casa y el principal responsable del hecho aún no pudo ser localizado.

Britez era colectivero y, según contó Marcelo al móvil de LT8. Hacía un año que vivía en la casa de Liniers al 1700 y era conocido por el apodo de “Paraguayo”. “Yo lo conocía hace unos 20 años. Después de mucho tiempo volvimos a encontrarnos acá y conversamos de lo que hablan quienes hace mucho tiempo que no se ven. Me contó de su vida, que estaba en pareja con esta chica. Conversábamos de cualquier tema, pero de violencia nunca vi nada”, contó.

El vecino definió el perfil que suelen mostrar la mayoría de los femicidas. “Era un tipo trabajador, normal, a mí me saludaba porque me conocía. A ellos se los veía salir todas las mañanas. Ella salía a correr y parecían llevar una vida totalmente normal”, agregó.

Marcelo aclaró que no vive exactamente en ese lugar como para corroborar que haya habido denuncias por violencia contra la mujer. “No vivo acá, estoy poco por aquí, no me enteré de nada de eso. Ellos eran totalmente normales. Con el muchacho, por conocerme de otra época, hablábamos, con ella no. Ella salía a correr y supe que participó en maratones, pero jamás crucé palabras con ella”.

“Cuando ví algunos informes (en los medios), todos empezamos a sacar conclusiones de que algo había pasado. Nunca esperamos un desenlace así”, sostuvo Marcelo. Agregó que los vecinos decían que Britez habría escapado por los techos poco antes de que llegara la policía para allanar la vivienda