Familiares de un policía condenado por matar a dos ladrones reclaman indulto

Video de la balacera en 27 de Febrero y Buenos Aires

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Cecilia Nocelli, tía del policía, contó: “La familia decidió manifestarse y hacer una convocatoria a toda la gente que quiera apoyar a Luciano que es policía hace varios años. Junto a su compañero Hugo Leone iban patrullando por 27 de Febrero, cuando escucharon gritos desagarradores de una mujer. La víctima había sido abordada por dos delincuentes que la tiraron al piso y le golpearon la cabeza a culatazos”.

“Ellos advirtieron lo que ocurría y se aproximaron al lugar. Apenas se acercaron el móvil, los policías les dieron la voz de alto a los delincuentes. Uno de ellos se levantó y apuntó con su arma a los policías a la altura de la cabeza, con intención de matarlos. Eso declaró la víctima del robo. Ella dijo que uno de los ladrones la estaba golpeando, que escuchó la voz de alto del policía y que automáticamente el delincuente se paró y le disparó a los agentes”, señaló Cecilia.

La mujer agregó que el agente Hugo Leone persiguió a uno de los ladrones “siempre gritándole que desistiera en la actitud y nunca acató esa orden. El delincuente intentó subirse a la moto, pero la moto se tumbó al piso y desde el piso continuó apuntando y disparando con su arma. El ladrón percutó varias veces, el arma hacía ruido, pero las balas no salían. Hay pericias que acreditan eso. Fue un enfrentamiento y el ladrón nunca soltó el arma. Todo sucedió en muy pocos segundos” .

“Mi sobrino disparó porque vio a su compañero, que se había caído al piso y estaba en peligro", contó Cecilia, y agregó: "Todo sucedió en un segundo. La vida de mi sobrino y de su compañero estaban en riesgo, porque el ladrón nunca soltó el arma. Luciano no tiene que estar preso porque cumplió con su deber de policía, que es ayudar y proteger a la sociedad. Había una mujer que había sido golpeada brutalmente y que si ellos no llegaban podía morir. Y los policías también estuvieron a punto de morir".

De eso no se habla. Parece que los policías tienen obligaciones, pero no derechos. La delincuencia tomó las calles y la policía no tiene derechos. No es justo que por estar trabajando y cumpliendo con su deber tenga que pagar con 25 años de cárcel, mientras un delincuente sale en tres años por matar a cualquiera”, concluyó la tía del agente de policía que cumple 25 años de prisión y podría ser indultado por Pullaro.