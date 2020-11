Ex jugador canalla ligado a una red de juego clandestino fue internado y detenido

El contador público nacional y ex futbolista de Rosario Central Marcelo Toscanelli tuvo que ser internado ayer a la tarde por una complicación en su salud y esa situación lo llevó a entregarse a la Justicia tras permanecer prófugo dos semanas. El ex defensor canalla está implicado en el marco de una causa que lo tiene como uno de los cabecillas de una millonaria red de juego on line ilegal que sólo en los dos primeros meses de pandemia habría recaudado unos 100 millones de pesos.