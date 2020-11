El ex futbolista y contador buscado por juego ilegal ya lleva 10 días prófugo

Mientras tanto el empresario Fabricio Eduardo Ciamporcero, rosarino de 45 años radicado en Malabrigo y socio procesal de Toscanelli, fue acusado por los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin autorización, en concurso ideal con defraudación a la administración pública. Ciamporcero y otras trece personas quedaron bajo prisión preventiva por noventa días. Dos mujeres, una de ellas una contadora rosarina, obtuvieron un arresto domiciliario.

Historia grande

El destino le deparó a Marcelo Toscanelli, un rústico volante y zaguero central, quedar en la historia grande de Rosario Central. Integró el plantel que en 1985 ascendió al equipo a primera división y en la temporada siguiente se consagró campeón del torneo de 1986/87.

En aquellos tiempos era el “Chucha”, un muchacho oriundo de Zavalla que en 1982 llegó a Central sin haber pasado por las divisiones inferiores. Chucha había terminado la secundaria en un colegio en Santa Fe y un amigo lo acercó al canalla. Debutó en la última fecha del Metropolitano 84, con el equipo descendido, en un 3 a 0 contra Platense.

La carrera futbolística de Toscanelli lo tuvo más que nada en el banco de suplentes, como zaguero a la sombra de Jorge Balbis y como volante central como reemplazante del "Chiqui" Adelqui Mario Cornaglia. En las cuatro temporadas que siguieron jugó 40 partidos, 3 de ellos por Copa Libertadores. Luego emigró a Estados Unidos, donde jugó en Colorado Foxes de la American Premier Soccer League, alternando a fines de 1990 y 1991 por Sydney Croatia de Australia.

Por estos días

Veintinueve años después de aquellos últimos partidos como futbolista profesional Toscanelli es contador de profesión y su presente es otro. Con 57 años hace diez días quedó en el ojo de la tormenta en una investigación basada en la ley provincial 11998 que rige el juego en la provincia de Santa Fe. Con esos fundamentos los fiscales Latorre y Maglier comenzaron en diciembre pasado una investigación que puso bajo la lupa a Ciamporcero, Toscanelli y el sitio web de juegos Aconcagua Poker, no permitidos según la ley santafesina pero legales en España y Brasil. Allí los usuarios están habilitados para realizar apuestas online de dinero.

"Aún no hemos tenido novedades sobre Toscanelli. Hace una semana y media envío un escrito diciendo que por cuestiones de salud no se presentaba, pero que lo iba a hacer. Que quería ajustarse a derecho, pero para eso se tiene que presentar. No hay alternativas", explicó una fuente judicial del norte santafesino.

La pandemia del Covid 19 expuso, entre otras cosas, los alcances que en la provincia tiene el juego ilegal. Un rubro delictivo por el cual terminaron destituidos los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, hoy detenidos acusados de recibir dinero a cambio de protección judicial del empresario ligado al juego clandestino Leonardo Peiti.

Fue en el marco de la misma investigación de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que conectaron a David Alejandro Itatí Perona, el zar de los casinos clandestinos del centro santafesino internado con Covid desde hace una seman, con Peiti en una red que conecta locales en Rafaela, Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Esta pesquisa también abordó una serie de violentos aprietes atribuidos a la banda de Los Monos que ocasionó el 11 de enero pasado el asesinato el apostador Enrique Encino que había salido a fumar a un balcón del City Center.

En Argentina la regulación de los juegos de azar es facultad de cada provincia. De esos 24 territorios, nueve tienen regulado y operando el juego online: Chaco, Entre Ríos, Misiones, Río Negro, San Luis, Tucumán, La Pampa, Santa Cruz y Neuquén. Otros tres territorios lo tienen regulado pero sin operación: Formosa, provincia de Buenos Aires y CABA.

En Santa Fe este tipo de apuestas en línea no está permitida por los alcances de la ley provincial 11998 que solo autoriza “casinos y bingos físicos o presenciales”. Pero el 21 de septiembre pasado, mediante el decreto 988/20, el gobernador Omar Perotti otorgó por 15 años la administración del juego online a las empresas que gerencian los tres casinos habilitados en la provincia en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Melincué. Al respecto el Tribunal de Cuentas de la provincia formuló a principio de este mes una observación al decreto al señalar que “el Poder Ejecutivo no está facultado para autorizar el desarrollo de la actividad mediante el dictado de una norma de inferior rango”.

En este contexto, los lineamientos del juego online quedan en Argentina van mutando según los límites provinciales: lo que se puede en un lugar del país quizás este prohibido en otro.

Legal en Brasil

Según pudo saberse Toscanelli opera legalmente en Brasil el mismo sitio por el cual está prófugo en Santa Fe, Aconcagua Poker, con el permiso de inscripción en el Ministerio de Fazenda Receita Federal número 601.776.150-10 desde junio de 2018 en la Junta Comercial de Industria y Servicios de Río Grande Do Sul de la ciudad de Porto Alegre. Y a partir de una una licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego, órgano directivo de la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo (DGOJ), pudo operar en España desde este año.

Esa misma página de juego es la que quedó como eje de una investigación del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que motivó el 11 de noviembre pasado una serie de 40 allanamientos con 16 detenidos en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera, Malabrigo, Villa Ana, Wheelwright y en provincia de Buenos Aires. De las 15 requisas en Rosario se destacó la de un estudio de dos contadores en un edificio de Puerto Norte donde, según la presunción del fiscal actuante, se lavaban activos provenientes del juego clandestino.