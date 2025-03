Estafan para lograr inversiones usando la imagen del ministro Caputo

>>Leer más. Ciberdelincuentes usan la imagen del ministro Luis Caputo para promocionar una empresa petrolera

Por otro lado recomienda no compartir información personal en páginas web sospechosas o no verificadas, chequear las direcciones web (URL) de las páginas que promocionan este tipo de plataformas y, en en caso de resultar víctima, reportar los hechos a la casilla [email protected], especificando en el asunto del correo electrónico “denuncia Immediate AI Comerciante”, o contactarse con la Fiscalía Federal N°5 al correo electrónico [email protected].