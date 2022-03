"Éramos testigos protegidos y nadie nos cuidó", dijo el padre del joven asesinado este domingo

Hernán Guiral, cuyo comercio había sido baleado el 8 de marzo en Villa Gobernador Gálvez, aseguró que en el momento del crimen el móvil policial "no estaba en el lugar que correspondía"

“La denuncia llegó al fiscal (Luis) Schiappa Pietra, éste se la pasó a (Franco) Carbone y Carbone a (Federico) Rébola. Tenían todos los elementos para evitar esto y no lo hicieron”, sostuvo. En diálogo con La Capital, Schiappa Pietra aclaró sin embargo que jamás tuvo contacto con la causa.

Guiral subrayó que “el secretario de Justicia de Santa Fe vino a hablar conmigo personalmente, con el intendente Alberto Ricci y toda su comitiva. Me dijeron que me quedara tranquilo, que este problema lo iban a solucionar y que iban a meter a toda esa gente presa, que tenían todas las herramientas legales para hacerlo. Pero hoy yo tengo que enterrar a mi hijo” .

>> Leer más: La familia del joven asesinado en Villa Gobernador Gálvez tenía un bar y sufrió extorsiones

“Detrás de esto está la mala justicia que tiene el país y los jueces que no hacen nada. Pusieron barricadas en Tribunales para protegerse, pero no cuidaron a mi familia”, lamentó el papá del joven ultimado ayer.

“Mi familia y yo éramos testigos protegidos, y el móvil que debía cuidarnos no estaba. (Los policías) Hicieron abandono de sus labores. No había nadie cuidando. Si hubiese estado el patrullero, esto no hubiese pasado y mi hijo estaría conmigo”.

Hernán remarcó: “Hay muchas familias destruidas. Por la memoria de mi hijo pido que las autoridades hagan algo, que metan presos a los responsables y la policía haga algo. Si a los funcionarios les queda chico el saco, que se corran y dejen lugar a la gente que quiere trabajar de verdad”.

El hombre manifestó sentirse desahuciado por la trágica pérdida de su hijo. “Me quedé sin alma, sin corazón. Tengo un dolor profundo por la muerte de mi hijo, un inocente trabajador, de 21 años. Trabajó toda la vida a la parte nuestra. Tengo otro hijo de 7 años que tiene una discapacidad. Yo tengo varias enfermedades, entre ellas cáncer. Quién se hará cargo del hermano de Fabricio”, se preguntó.

El crimen de Fabricio Guiral sucedió este domingo, poco después de las 14. De acuerdo a lo que pudo reconstruirse, un hombre tocó a la puerta de su casa del barrio La Esperanza y cuando Fabricio apenas se asomó le dispararon directo al rostro. El agresor supuestamente huyó en un auto conducido por un cómplice.