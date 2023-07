Entraron a robar por tercera vez en 15 días en una imprenta de Santa Fe al 2400 Fue este viernes a la madrugada. Los delincuentes lograron violentar una pesada persiana. El robo anterior fue el lunes a la madrugada y el primero hace diez días. 28 de julio 2023 · 11:04hs

Foto: Francisco Guillén / La Capital. La imprenta de Santa Fe al 2400, con su persiana violentada. Fue el tercer intento de robo en diez días.

Una imprenta ubicada en Santa Fe al 2400 sufrió este viernes a la madrugada el tercer intento de robo en 15 días. En realidad, también fue el segundo en la semana. Los delincuentes lograron violentar el imponente portón del frente, pero no lograron sustraer nada porque no tuvieron tiempo o no pudieron romper una especie de ventana de vidrio.

Lo que quedó de manifiesto fue que los delincuentes probablemente hayan utilizado algún objeto para forzar la persiana. Así lo manifestó esta mañana Pablo, dueño del establecimiento. El comerciante estaba bastante irritado por lo ocurrido y no lo ocultó cuando habló con LT8 sobre lo ocurrido.

“Esta mañana encontré la persiana doblada Este local tiene alarma. No ingresaron ni siquiera a las tres secciones que tiene la imprenta. No se llevaron ni un cuadro. Estas máquinas son muy pesadas. No es una fotocopiadora o una impresora de uso doméstico. Además, esto no es una imprenta con atención al público, la gente no viene a hacer una fotocopia color, no se maneja dinero en efectivo, ni cheques, ni tarjeta de crédito. Todo se maneja por transferencia bancaria”, remarcó.

Pablo dijo que el de anoche fue el segundo intento de robo que sufrió esta semana. “El lunes encontré todo revuelto y se llevaron algunas herramientas (destornilladores, llaves allen) que se usan para las maquinarias. Pero hace 15 días atrás, lo mismo, entraron y dejaron todo revuelto. Ni siquiera las computadoras se llevaron”, precisó. “Estoy indignado. Cuando hay que determinar una cantidad de plata para pagar sueldos tenemos que arreglar esta persiana. No podemos seguir con la abertura rota, porque van a seguir entrando. Y yo tampoco me voy a quedar a dormir acá para que los ladrones no entren. Hice la denuncia al 911, los policías llegaron rápidamente y me dijeron que vendría personal de la Agencia de Investigación Criminal. Mi esposa que es socia en este emprendimiento fue a la seccional a ratificar la denuncia porque yo tengo que quedarme con los herreros. Agradezco a los medios que vinieron porque estas cosas tienen que trascender. Los vecinos tienen que saber lo que pasa en el barrio”, afirmó. Pablo destacó en la zona cercana a la imprenta hay dos domos con cámaras de la Municipalidad y dos más en un edificio particular. "Hace 30 años que tenemos esta imprenta y nunca tuvimos inconvenientes. No hay otra manera de levantar esta persiana que es eléctrica y muy pesada que no sea con la ayuda de un cricket. Han tenido tiempo para trabajar. Tal vez el único objetivo fue hacer daño, porque estamos en una etapa donde a todo el mundo le hacen daño", añadió.