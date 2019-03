El video que mostraría el momento previo al fatal choque de anoche

El siniestro vial de anoche en el que un hombre de 40 años que conducía una Renault Kangoo falleció tras ser embestido por un joven de 21 años que manejaba a alta velocidad un Fod Focus en las inmediaciones de San Martín al 4200 sumó un nuevo capítulo que incluye un video que comprobaría su conducción temeraria. Un amigo de la víctima publicó en su perfil de la red social Facebook imágenes en las que se observa un auto pasar velozmente (como si estuviera corriendo una picada) y asegura que es el instante previo al fatal choque.

"Acá se lo ve al asesino que va corriendo picadas junto a otro auto antes de chocar al vehículo de Fabián", posteó Rodrigo Fazzini haciendo referencia al choque en el que su amigo Fabrizio Cragniolo perdió la vida tras ser chocado por Gastón Abraham D., a quien se le inició una causa por homicidio culposo.

Embed Las imágenes, que fueron capturadas por las cámaras de seguridad de un local de la zona, muestran a dos vehículos desplazándose a una gran velocidad. >> Leer más: El joven que causó una tragedia se había filmado manejando a alta velocidad Fazzini hizo varias publicaciones apuntando contra el conductor del Ford Focus, que quedó en el centro de la polémica luego de que trasciendan videos en los que se lo puede ver jactándose de conducir a velocidad prohibidas en la ciudad y sobre todo por una avenida tan transitada como San Martín.

>> Leer más: Un hombre falleció tras un impactante choque en la zona sur

"¡Uy, vamos a 160 o a 180!. Para quienes no me conocen, me encanta correr... Lo llevo en la sangre", son algunas de las frase que Gastón D. esgrime mientras conduce temerariamente.

Embed Allanamiento

En el marco de la investigación de la causa, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) junto con la fiscal Piazza Iglesias allanó esta tarde la casa del joven que causó el trágico accidente.