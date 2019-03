El joven de 21 años que anoche -al colisionar su Ford Focus contra un utilitario Kangoo en San Martín y Garibaldi- provocó la muerte de otro conductor, tenía antecedentes de haberse filmado manejando a muy alta velocidad por la misma avenida donde protagonizó el siniestro vial. Sin embargo, en aquella oportunidad utilizó un vehículo diferente, al que identificaba como la "cupecita" .

En las imágenes -captadas aparentemente el 31 de diciembre de 2017, muy cerca de la medianoche- se aprecia al joven grabando un video junto a la "cupecita, un Ford Escort. "¿Vamos a sacarla a pista?, se le escucha decir antes de subirse y salir a altísima velocidad por la desierta San Martín.

Luego de algunos segundos, el muchacho mira a la cámara y dice: ¡Uy, vamos a 160 o a 180!", para luego agregar "quiero ver la cara de mi familia ahora", y después deja algunos saludos.

Tras frenar, mira a la cámara y desea "un muy feliz 2018 a todos" y agrega, como para no dejar dudas: "Para quienes no me conocen, me encanta correr... Lo llevo en la sangre"