El 11 de junio de 2013, Diego Germán Romero hizo una extensa exposición ante el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. Según consta en el acta, que abarca cinco carillas, Romero se presentó por voluntad propia, para hablar de delitos que atribuyó a la banda de Los Monos. Habló de tres crímenes, un ataque a tiros que lo tuvo como víctima y dio detalles sobre los roles que ocupaban algunos miembros del clan Cantero dentro de la organización. Estos son algunos fragmentos.

• "Yo conozco a todos los Cantero porque mis hermanos estuvieron detenidos en la cárcel de Coronda con ellos. (...) Hará dos meses tuve una propuesta de ellos. Mariano (Gordo Salomón), Monchi Cantero y el Guille Cantero de trabajo, la cual rechacé. Yo me tenía que poner a trabajar en la banda de ellos, dado que no acepto la propuesta, me tiran un tiro en la pierna. El trabajo consistía en que yo me tenía que quedar a trabajar prácticamente todo el día encerrado en una piecita dos por dos, donde no se puede estar, vendiendo drogas para ellos. La propuesta era trabajar en calle Lima entre 27 de Febrero y Godoy, ellos a cambio me ofrecían droga y plata (una cifra de $500 por turno), los turnos eran de 12 horas (...) Ellos se contactan porque a mí me conocen. Yo fui hace dos meses a comprar droga al kiosquito de ellos, de calle Lima y Godoy, ahí fue donde surgió la discusión porque yo no quería trabajar con ellos, estaban los tres, me querían meter de prepo".

• "Dado que yo no quería saber nada comenzamos a forcejear y Monchi llama por handy al sicario más importante que tiene la organización es Pato González, llega este chico en una moto tipo Motomel gris, se baja, me da un disparo, se sube a la moto y se va. Era un arma 9 milímetros color negra con plateada. El Monchi estaba afuera, él vio cuando me disparó, los otros dos (Gordo Salomón y Guille) estaban dentro del búnker haciendo el recuento, era un domingo a la mañana, tipo 10 hs. Monchi estaba mirando, después que me dispararon a mí el le avisó a los otros que estaban adentro para que se vayan, se subieron los tres a un auto Honda Accord gris con vidrios polarizados y se fueron. Yo me quedé ahí me fui caminando a mi casa que está a 30 cuadras. No fui a la comisaría porque tenía miedo que esta gente tome represalias contra mi familia. Fue por ese motivo que no hice denuncia, ni fui al hospital, ni nada. La herida me la atendí yo".

• "Yo era amigo de Antonio Domínguez, de 24 años, él trabajó muchos años en el búnker de Carmen que le dicen La Gorda, de Valparaíso y Casablanca. Hace más o menos dos años le cayeron la gente de Cantero al búnker de la Gorda Carmen a plantearle que ella no tenía que seguir vendiendo droga, que tenía que vender para ellos, todo esto me lo contó la Gorda Carmen, ella les dijo que no, que no quería saber nada, por eso ella no vendió más droga ni para ella ni para ellos, lo cual los Cantero tomaron represalia matando a mi amigo Antonio Domínguez que era criado de la Gorda, era como un hijo".

• "Un día yo fui a comprar droga a otro kiosquito de los Cantero, en Felipe Moré y Uruguay, detrás del club 20 Amigos, veo un movimiento medio raro, veo que se bajan dos personas de dos autos, uno era un Mercedes Benz verde petróleo, el otro era un Peugeot color negro, se bajan de los autos, dispararon muchos tiros, todos juntos, incontables, tenían pistolas de grueso calibre uno cada uno, como de 50 balas, con cargadores largos como ametralladoras, con las armas en las manos comenzaron a disparar alocadamente a mi amigo Antonio y a un grupito de chicos porque era un cumpleaños en el club 20 Amigos. (...) Era un sábado. Después se subieron al auto. En ese hecho matan a mi amigo Antonio y a otro más (era un chico joven, delgado, de pelo cortito, lo conocía de vista del barrio), yo vi cuando los mataron a los dos. Cuando ellos se bajaron en el auto la gente no se daba cuenta hasta que ellos comenzaron a disparar, la gente se tiraba al piso, corría, había muchos chicos por el cumpleaños".

• "También estuve presente cuando mataron en el Fonavi de Biedma y Rouillón a un pibe que conocía de vista, esto fue en el 2012, tiempo después que mataron a mi amigo, yo estaba en Biedma y Espinillo, era de día, tomando una cerveza en el kiosquito de Marta, veo que se bajan dos persona en un auto blanco, era un Peugeot 207 o 307, se bajaron Pato o Chino y un tal llamado Carlitos que trabaja con ellos, que estuvo en Coronda. Se bajan con dos armas en la mano, van directamente a matarlo al chico que no se como se llama, creo que trabajaba en uno de los kioscos de droga para ellos".

• "El Monchi y el Guille se encargan de buscar la gente para trabajar afuera y adentro de los búnkers, para fraccionar la droga, no se si la preparan ellos, tampoco se de donde traen la droga, pero manejan mucha no solo acá en Rosario sino en Casilda, Funes, Roldán. No recuerdo en qué fecha pasó esta muerte, yo era amigo de César Luis Oviedo, yo estaba comprando droga en ese kiosquito de Felipe Moré y Uruguay, me encuentro ahí a Oviedo, lo estaba cargoseando al soldadito para que le den droga porque le faltaba plata, viene Carlitos con el arma en la mano, le disparó a César Oviedo (...) le tiró unos cuantos tiros, tres o cuatro, lo mató. Al rato que lo mataron a Oviedo los vecinos derribaron a mazazos el búnker. Al tiempito lo volvieron a abrir a unos metros donde estaba el anterior".