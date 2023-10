El fiscal denunciado Matías Edery: "Violaron mi intimidad, el daño está hecho y es irreversible"

También señala que a su criterio la única motivación que tuvieron Socca y Moreno al momento de exhibir sus chats "en el marco de una audiencia donde no estaba imputado es dañar mi buen nombre y honor y generar un impacto mediático y en mi vida personal que los medios no tardaron en replicar". A la vez eso mismo " me ha dejado sin posibilidad de defenderme”, dice Edery. Lo señala porque “ninguna de las capturas de pantalla exhibidas por los fiscales en la audiencia fueron utilizadas por la jueza al momento de resolver la cautelar solicitada . Evidentemente la jueza entendió lo que era obvio: que nada tenían que ver esas capturas con lo que se estaba litigando en la audiencia” .

Asimismo, subraya que Socca y Moreno le reprochan públicamente no haber imputado a Ortigala en la asociación ilícita a la que pertenece Ariel Máximo “Guille” Cantero. Pero que ellos no dieron ni precisión ni menos evidencia sobre qué delito atribuirle y con que información ambos indican que omitió perseguirla. “¿Cuál sería esa información? ¿Qué evidencia yo dejé de lado para no incluirla en la asociación ilícita?"

“Supongamos que yo hubiera conocido que Ortigala tenía propiedades a su nombre. ¿Por qué tenía que suponer que tenían origen ilícito sin ninguna evidencia? En su caso, si tenían esa información ellos (que es lo que me reprochan), ¿por qué no la imputaron con estos extremos? Conforme la información que surge de las actas de audiencia subidas al sistema imputaron a Mariana Ortigala en la participación de una extorsión. ¿Y la asociación ilícita? ¿Acaso reprochan públicamente lo que ellos mismos no hicieron? Si mencionan que era “testaferro de Guille Cantero” en al menos 14 propiedades, ¿por qué no le imputaron lavado de activos?", se preguntó.

Los que siguen son parte de los principales argumentos volcados en las 57 páginas del descargo que Edery presentó ante el auditor general Mai del MPA. El auditor se inhibió por considerar faltas graves las que motivan la apertura del trámite de auditoría a Edery. Por eso su caso se examinará este miércoles por los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que preside la diputada socialista Lionella Catalini.

"Vulneraron mi intimidad en el marco de una audiencia donde no participé y sin ninguna necesidad. Me dejaron sin posibilidad de defenderme y librado al escarnio público", dijo Edery. "Sobre las conversaciones en particular, solo resta decir que se trata de conversaciones de índole privada, que son parte de mi intimidad", afirmó.

Sobre la relación con Ortigala

Edery aduce que la relación que mantuvo con Ortigala fue pública, que tanto el ex Fiscal General Jorge Baclini como la fiscal regional interina María Eugenia Iribarren y el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra, sabían de la misma. Recuerda que Mariana Ortigala había ingresado al programa de protección de testigos en el marco de la causa Alvarado y que el 13 de marzo de 2020 fue atacada a balazos por parte de al menos dos personas que le efectuaron alrededor de 40 tiros.

Dijo que en algunos casos empezó a brindar sobre personas relacionadas con el ambiente delictivo criminal de las bandas de Rosario y de otras personas menos referenciadas a ellos y sobre hechos de distinta naturaleza. “Gran parte de ello era información de segunda mano, de oídas de oídas, y/o proveniente de personas de dudosa credibilidad o con intereses manifiestos sobre los hechos que se ventilaban (...) Era información que en el mejor de los casos servía para iniciar investigaciones que luego debía confirmarse por otros medios de prueba, o era utilizada para hacer análisis criminal que ayudaba junto con otras evidencias a conformarnos una mirada sobre la realidad delictual de la ciudad". A veces los datos permitieron imputar (como en el caso de Fran Riquelme, que va a juicio oral, en el atentado contra ella), o que sirvieron para condenar a los policías Marcelo Rey o Pablo Báncora. Otras según Edery no había elementos para avanzar.

“El trabajo con la información que pasan los “dateros” - o “buches” en la jerga policial - amerita un análisis englobado con muchos elementos obrantes en las investigaciones penales. No toda información que se brinda dentro de este marco habilita a iniciar una causa penal. Cuando usted analice el contenido de mis conversaciones con Ortigala va a poder observar que hay menciones de ella respecto de autoridades superiores del MPA que habrían cometido delitos, autoridades superiores de la Provincia de Santa Fe enredados en actos de corrupción, autoridades nacionales beneficiando a personas detenidas por causas de narcotráfico. Todos esos datos no tienen ningún sustento de evidencia y ni siquiera habilitaron iniciar una investigación, pero formaban parte de los datos que pasaba Ortigala. Hago esta aclaración para que pueda observarse la mesura y el cuidado que había que tener _y que yo los tuve_ con los datos que me pasan o y que los mantuve en mi conocimiento personal y no fueron compartidos con nadie. Es por esto que le pido a Ud. asegure que esa información _me refiero a la extracción de mi chat con Mariana Ortigala, que como he dicho pongo a disposición en este acto _no será expuesta públicamente, evitando así peores consecuencias a las ya generadas por la divulgación innecesaria que se llevó a cabo en la audiencia mencionada al inicio de esta exposición por los doctores Socca y Moreno".

Sobre la relación con Lorena Córdoba

"En primer lugar debo mencionar que la Sra. Córdoba nunca fue imputada en una causa a mi cargo, que nunca me encontré personalmente con ella y que las veces que la vi fueron en audiencias por zoom en las que ella declara como imputada colaboradora en una causa radicada en Rafaela (...) Las fotografías exhibidas como prueba de cargo no coadyuvaron para hacer más certero ningún aspecto de la teoría del caso contra Mariana Ortigala ni abona ninguno de los requisitos que exige el art. 220 para que sea procedente la prisión preventiva. Tanto es así que ninguna de las capturas de pantalla exhibidas por los fiscales en la audiencia fueron utilizadas por la Jueza al momento de resolver la cautelar solicitada. Evidentemente la jueza entendió lo que era obvio: que nada tenían que ver esas capturas con lo que se estaba litigando en la audiencia. El tenor personal de la comunicación aleja el contenido de las capturas de cualquier conducta delictiva o antirreglamentaria de quien suscribe siendo tan solo una acción privada que debió reservarse en el ámbito de mi intimidad (...) Lo que sí ha quedado claro es que el daño ya está hecho y es irreversible. No tengo en mi teléfono celular conversaciones con Lorena Cordoba y las mismas fueron eliminadas para evitar tener problemas en mis relaciones personales. Todo ello dentro del marco de mi privacidad que fue ilegítimamente violada por los fiscales Socca y Moreno".

Compartir o no información

"La investigación sobre asociación ilícita en la que se imputaron a diversas células de la organización conocida como Los Monos abarcó un conflicto violento en diversos barrios de la ciudad en el cual se analizaron numerosas evidencias, teléfonos celulares, intervenciones telefónicas y no se halló en toda la evidencia nada que vincula esa investigación con Mariana Ortigala. Y a poco de que se analice el objeto de esa asociación ilícita queda claro que no hay un vínculo de Ortigala con la misma. ¿Qué vinculación tiene Ortigala con las peleas por la conducción de la barra de Newell s Old Boys?, ¿Qué elementos vinculan a Ortigala con la cobertura que le prestaban a Guillermo Manuel Sosa "Chupa" Sosa, Juan Raffo y los agentes de la AIC? ¿Cuáles son los contactos delictivos entre Ortigala y Patricio Jeremias Mc Caddon?. El simple análisis del objeto de aquella organización deja en evidencia la inconsistencia tendenciosa del análisis hecho por los fiscales para achacarme omitir investigar a Ortigala en esa asociación ilícita".

"Para avanzar con esa investigación se firmo un ECI (Equipo conjunto de Investigación) con Diego Iglesias y Matías Scilabra de Procunar y Claudio Kishimoto fiscal federal. En la hipótesis de los fiscales que me acusan, ¿los fiscales federales también tienen que ser imputados o denunciados? Un dato interesante que demuestra la contradicción en la que incurren los fiscales, es que justamente Pablo Socca imputó a Pablo Nicolas Camino ser el jefe de una asociación ilícita, si como todos los que investigamos crimen organizado sabemos, Camino trabaja trabaja para Cantero, la pregunta que surge: ¿Por qué Socca no imputo a Ortigala en esa asociación que él investigó? ¿Era tan obvio el vínculo con ella? La respuesta es idéntica a la que yo tengo para dar, no se encontró evidencia y por ello no la imputo. Igual que nosotros", argumenta Edery.

Sobre la manipulación presunta para acusar

Edery presenta un despliegue de cinco pantallas en la que, a su criterio, queda claro que en ningún momento "solicitó a Lorena Córdoba que falsee la realidad o que hable sobre alguna persona respecto de la que ella no se había referido previamente" para implicar a personas en la causa de juego clandestino. "Los aportes a campañas electorales que había hecho Perona era uno de los temas que nos había adelantado Lorena Córdoba y su abogado respecto de los que estaba dispuesta a declarar e incluso en el mismo intercambio de mensajes Ortigala me lo ratifica cuando menciona “pregúntale por los aportes a los políticos a través de Leo”. Nuevamente se trataba de información que la señora Córdoba había dicho que estaba dispuesta a aportar para colaborar con el avance de la causa de Rafaela donde estaba imputada". Perona era un empresario de juego ilegal en Rafaela. Leo es Peiti, con el mismo rol en varias zonas del sur provincial, quien declaró como colaborador en las causas que provocaron la destitución del fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y la condena del fiscal Gustavo Ponce Asahad.