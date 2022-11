El dramático pedido de una repartidora para que le devuelvan la moto que le robaron

Una mujer que trabaja como cadete y a la que le robaron la moto envió un mensaje dramático al ladrón. "Que me pida lo que quiera y se lo doy", dijo. El caso ocurrió en la ciudad de Santa Fe y la propietaria del rodado está desesperada porque sin esa herramienta no puede seguir trabajando.

La víctima contó lo sucedido: "El fin de semana me robaron la moto en Francia y Tucumán. Yo forcejeé con el ladrón, pero me pegó una patada en el pecho mientras le pedía que no se llevara la moto. Se la llevó igual, incluso con los pedidos que tenía en la caja. También se llevó mi billetera y toda la documentación personal y de mis hijos".

El violento episodio sucedió en un lugar por el cual pasan otros repartidores, que al ver la escena quisieron ayudarla e intentaron que el delincuente no se escape, aunque no lo lograron. "Había varios cadetes que presenciaron lo ocurrido, lograron encerrarlo, hacerlo caer al piso, pero logró escapar igual", afirmó Yanina.

"Yo misma publiqué más tarde la moto robada en Facebook esperando que a lo mejor el delincuente o algún familiar me pidan rescate, porque la moto era cero kilómetros, ya que hacía dos días que la había sacado de la concesionaria. Es una moto Blitz 110 con pechera bordó y las partes del costado son gris con rojo y negro. No tiene patente. Hice la denuncia y espero ver qué pasa con el seguro, pero yo lo único que quiero es que me devuelvan la moto. Si me piden rescate, conseguiré el dinero, porque es mi herramienta de trabajo, es más, que el delincuente me pida lo que quiera y se lo doy", cerró la víctima.