El debate político y jurídico por el caso Chocobar

Elogio. "Me gusta la Justicia de Santa Fe, es joven, moderna y tiene sistema acusatorio".

Elogio. "Me gusta la Justicia de Santa Fe, es joven, moderna y tiene sistema acusatorio".

Hace cuatro meses la ministra Patricia Bullrich realizó una defensa enfática del policía Luis Chocobar, quien a fines del año pasado mató a un delincuente que había herido a puñaladas a un turista en el barrio de La Boca. El caso fue polémico porque el policía abrió fuego cuando el agresor escapaba, es decir, la acción había cesado. Bullrich dijo entonces que el gobierno se proponía un cambio de doctrina: el Estado le da presunción de inocencia a un policía que causa una muerte en servicio y las fuerzas de seguridad no son culpables en un enfrentamiento.

El caso abrió un debate político y jurídico de enormes repercusiones. La Justicia se alejó de la idea de la funcionaria en dos ocasiones. Primero cuando el juez instructor procesó al policía por exceso en la legítima defensa pero luego cuando la Cámara del Crimen confirmó la medida y agravó la acusación por homicidio agravado. La agresión ya había cesado y aún cuando hubiera un interés profesional legítimo no es posible quitar la vida cuando no mediaba un enfrentamiento.

El único momento de la entrevista en que Bullrich lució algo irritada fue cuando se le mencionó la polémica que desató su planteo. ¿Pueden sus dichos legitimar actos de violencia institucional? "Es exactamente lo contrario. Durante años hubo una construcción de un colectivo con mucho poder que a cada policía que cumplía con su deber lo convertía en un asesino. Estudiamos todas las causas de Procuvin, la Defensoría del Estado y asociaciones civiles como el Cels, y todos iban en contra del policía como una ideología. Nosotros creemos en la verdad. Si el policía hizo las cosas mal las paga. Si el policía actuó cumpliendo su deber para salvar a un ciudadano, haya sido torpe o no, vamos a proteger al ciudadano, diga lo que diga el juez. El juez hizo algo que no se hace. No analizó la acción. Dijo "tenía que haber llamado al 911 en vez de tirar". En cualquier policía se analiza la acción. Acá el policía estaba actuando como policía.

—Aún así puede excederse o delinquir. En más de 20 años de cronista de Policiales he advertido causas en donde la policía simula un enfrentamiento, planta un arma, en hechos donde a diferencia de Chocobar no hay videocámaras. No todos los hechos son iguales pero para distinguirlos se debe investigar.

—No hablemos en abstracto. Chocobar no estaba delinquiendo sino ayudando a que ese señor que iba con un cuchillo no siguiera matando.

—No es abstracto. Según dos instancias judiciales disparó excediéndose.

—Es la teoría que hizo que este país sea un país seguro o inseguro. Como ministra de Seguridad voy a pelear a muerte para que cuando un policía hace las cosas de buena fe no lo terminen convirtiendo en un asesino. No somos tontos ni ingenuos. Sabemos cuando un policía actúa como policía y cuando actúa como delincuente. Tenemos razón. Como tuvimos en el caso (Santiago) Maldonado. No lo tocó la Gendarmería. Ni un rasguño.