El concejal de Arroyo Seco acusado de abuso infantil afrontará una audiencia preliminar para el juicio

El 17 de mayo Coradini se presentará a las 11 en la Sala 2 del Centro de Justicia Penal para responder a la etapa del proceso penal previa al juicio oral en el que el fiscal Diego Meinero presentará la acusación del delito y el Juez, en caso de admitirla, elevará el caso para que se fije fecha del juicio. La Jueza será Eleonora Verón. En una audiencia realizada en febrero de 2023 se podría haber llegado a un acuerdo del instrumento de juicio abreviado, en el que el Juez dictaminaría una condena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y dos años de cumplimiento de reglas de conducta. Pero, según Rodrigo Mazuchini , defensor de Coradini, su cliente “se opuso terminantemente al abreviado y no tiene problemas en afrontar un juicio y demostrar cómo fueron las cosas. Para él la denuncia tiene carácter político y quiere demostrarlo”.

Tras la denuncia se realizaron varias movilizaciones exigiendo al Concejo Deliberante que apartara al concejal de su banca por la grave acusación en su contra y que se asumiera un real compromiso en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en el marco del cumplimiento de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En ese largo proceso Coradini, luego de que un grupo de ediles planteara sus reparos, decidió por voluntad propia solicitar una licencia sin goce de sueldo. Los concejales se comprometieron en garantizar que el edil de Juntos por el Cambio no regresara al Concejo Municipal hasta que se resolviera la situación procesal. Pero al momento Coradini retomó su tarea de edil y recién ante la próxima audiencia preliminar de juicio podría comenzar a aclararse su situación judicial.

Tamara, la madre de la niña, expresó: “Mi expectativa es que el juez tome cartas en el asunto y que le den una condena. Una vez él negó el hecho por un medio de comunicación de Arroyo Seco pero cada vez que le preguntaron sobre esto dijo cosas distintas”.

El día del abuso, la niña le dijo a su madre: “Mami, el negro me chupó la oreja, me agarró del brazo”. Luego radicaron la denuncia. “Yo los miércoles la estoy llevando al sicólogo y paso por delante del Concejo. Coradini vivía en el mismo pasillo en que vivía su pareja y la conocía a mi hija desde que nació, cuando hicimos la denuncia se mudó, dicen que tenía otras denuncias, pero por redes sociales”, contó. La mujer centró sus expectativas en la audiencia: “ellos van a querer llegar a un arreglo o un abreviado, pero yo no quiero eso”, aseguró.

El martes 22 de febrero de 2022 Tamara realizó la denuncia contra Miguel Angel Coradini y la investigación quedó en manos del fiscal Diego Meinero. El viernes 25 de marzo de 2023 se realizó una movilización que llegó hasta los salones del Concejo Deliberante bajo la consigna "Yo si te creo", que fue impulsada por Tamara. La acción intentó visibilizar el tema del abuso de menores en la sociedad, en el recinto se pegaron carteles tanto en las fotos del legislador, como en la banca que habitualmente ocupaba, con frases como "Prevenir el abuso infantil es tarea de todos", "Tocar niños es un delito", "Infancias libres".

Tamara y el grupo de mujeres que la acompañaron fueron recibidas en el recinto del HCD por los Concejales Matías Attoresi (Presidente), Jorge Cuello y Daniel Tonelli. La mamá de la menor se quebró varias veces al leer el petitorio expresando: "Necesitamos que el Concejo se pronuncie frente al abuso que sufrió mi hija, Miguel A.Coradini no debe volver a ocupar una banca como Concejal”, así fue como Coradini tomó una licencia, pero luego volvío a ocupar su cargo. Hoy a las 11 se reunirán las partes en el Centro de Justicia Penal y la jueza resolverá si se inician los trámites del juicio y en que desembocará la denuncia que conmocionó a los vecinos de Arroyo Seco.