Los diputados provinciales Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Héctor Cavallero (Progreso Social) junto a la ex vicegobernadora peronista María Eugenia Bielsa trazaron ayer en conferencia de prensa un diagnóstico sobre el mapa criminal de Rosario y responsabilizaron al poder político por la falta de respuestas contra la corrupción policial, "eje articulador y cómplice de los grupos delictivos". En ese marco Cavallero dijo que la venta de drogas y la ausencia de controles sobre dudosas inversiones convirtió a Rosario en "la capital del lavado de dinero".

Del Frade abrió la charla con cifras del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el narcotráfico en el país. "En los últimos tres años la cocaína aumentó un 87 por ciento y las metanfetaminas crecieron un 2.200 por ciento".

Con ese contexto, la mención a las balaceras contra edificios ligados a la Justicia y los 192 homicidios contados este año en el departamento Rosario, Bielsa fue de lleno a un tema que atravesó casi toda la charla: la corrupción policial. Recordó como un mojón de esa tema el triple crimen de Villa Moreno (1º de enero de 2012) cuando el hijo de Sergio "Quemado" Rodríguez (condenado por el hecho) ingresó herido al Heca pero se omitió registrarlo en el destacamento policial. O el "crimen mafioso" del sargento Carlos Honores, el 5 de enero de 2012. Para Bielsa "esas fueron las primeras expresiones de la interna policial vinculadas a la venta de droga", enfatizó. Y explicó que esas situaciones fueron "advertidas y denunciadas por diferentes fuentes".

Por su parte Cavallero recordó que como intendente de Rosario (1989-1995) denunció con datos la venta de droga. "Acá falla el Estado municipal, provincial y nacional. Hace años se aprobó una ordenanza para crear el departamento de economía del delito en el Concejo, pero nunca se implementó. Pareciera que a la Municipalidad no le importa aportar a la inteligencia criminal".

Al respecto sugirió un relevamiento de desarmaderos, pensiones truchas, galpones abandonados y todo aquello que pueda ligarse al delito. "La Municipalidad tiene poder de policía. Puede clausurar un lugar, no puede mirar al costado y decir que le corresponde a la provincia o a la Nación", dijo el ex intendente.

"Salvo Daniel Cuenca, ninguno de quienes fueron ministros de Seguridad tenía experiencia en la materia. En la estructura del Ministerio de Seguridad hay filtraciones. Los que vamos a denunciar no tenemos garantías suficientes. Le duela a quien le duela es verdad: los bolsones de policía corrupta que hay son terribles", sostuvo Cavallero.

El ex intendente hizo foco en la precariedad de la Justicia Federal rosarina. "No tiene suficientes fiscales, juzgados, policía científica. Con cuatro fuerzas federales a cargo no hay un cuerpo de inteligencia criminal, que es lo que previene el delito. Estamos corriendo atrás de balaceras y crímenes en vez de tener inteligencia previa".

Cavallero apuntó al lavado de dinero como sostén de las bandas delictivas y puso como ejemplo los fideicomisos inmobiliarios, emprendimientos comerciales y autos de alta gama. "¿Quién investigó la procedencia de los vehículos que fueron a remate, dónde y cómo se compraron? Rosario es la capital del lavado de dinero del país. Vienen del norte de Santa Fe, de Córdoba. En vez de ir a los pibes que son el último eslabón hay que atacar a quienes lavan el dinero de la droga", reclamó.

"Detrás de estos hechos —agregó Del Frade— hay responsabilidad de dirigentes que miraron para otro lado o callaron, y esa es una forma de complicidad. Tres casos muy fuertes demuestran que Rosario exporta droga: Ajo Blanco, en 2008, cuando salieron del puerto 600 kilos de cocaína; Carbón Blanco, en 2015, con 1.500 kilos que salieron del puerto de Rosario, del norte de Buenos Aires y de depósitos fiscales rosarinos. Eso lo dijo la Justicia, no inventamos nada". También se refirió a la causa Narcoarroz, "otra tonelada de droga que salió de Rosario con un oncólogo rosarino procesado como miembro del cartel del Valle Medio de Colombia. Ese nivel de exportación tuvo absoluta impunidad, no hubo una sola palabra del gobierno provincial, nacional ni municipal".

Del Frade encadenó otros hechos políticos que consideró graves. "En 2012 se creó la Secretaria de Delitos Complejos a cargo de Ana Viglione, procesada cinco años después por falso testimonio. Y hoy es formadora de la nueva policía de Santa Fe. La mantuvieron políticamente, no explicaron su procesamiento", reclamó.

En ese marco Del Frade contó que un ex miembro de Delitos Complejos había denunciado que el comisario Javier Makhat (separado hace 20 días del cargo de subjefe de la brigada antidrogas de PDI porque vivía en un departamento a nombre de Esteban Alvarado) "localizaba lotes en Funes para dárselos al clan Cantero y hoy trabaja para Alvarado, al que denunciamos en 2013 porque manejaba la distribución de cocaína en el centro y norte de Rosario. Ese es un elemento para ver las complicidades, porque el reciclaje de esos policías lo hace el poder político de Santa Fe".

Del Frade también se refirió al doble crimen de Luis Medina y Justina Pérez Castelli, en 2013, como demostrativo de la connivencia policial. "Detrás de Medina hubo cuatro empresas que puso para lavar dinero, todas habilitadas. ¿Cuándo llamará la Justicia a quienes las habilitaron?", cuestionó.

"Son complicidades políticas. El silencio es el código mafioso por excelencia, es el insumo básico. Por eso hablamos, porque el que no lo hace colabora con la mafia", concluyó.