Detuvieron a un hombre acusado de abusar de cinco menores en un camping

Según la denuncia policial, un hombre de 35 años -cuyo nombre aún no trascendió oficialmente pero que es conocido por las familias de las víctimas- fue detenido por "exhibiciones obscenas y abuso sexual simple", precisaron los voceros.

Por otra parte, fuentes consultadas indicaron que la detención se produjo luego de la denuncia radicada el domingo por la noche por "cuatro padres de las cinco menores de entre 7 y 11 años que fueron las acosadas", precisaron los voceros.

En ese marco, familiares de las víctimas en diálogo con medios locales señalaron: "Es una situación muy difícil, todo el tiempo pasa, pero cuando te toca a vos en carne propia es muy difícil. Yo no sabía qué hacer, por eso no conté nada, me dijo (refiriéndose a su hija)".

Por su parte, el hermano de una de las víctimas señaló: "La verdad que no tengo palabras para decir lo que paso, las nenas no quisieron decir nada, un primito la llamó a la mamá y le contó, y bueno ahí se desató el caos. Mi hermanita se largó en llanto y ahí supimos que había abusado de ella y de otras primitas".

Según la declaración de los padres, el acusado obligaba a las menores a que lo vieran desnudo y a tocar sus partes íntimas.

En el caso interviene el juez de Instrucción, Horacio Alarcón, quien ordenó la detención del acusado y que fuera trasladado a la comisaría de la localidad de Caá Yarí.

En tanto, también solicitó que el viernes sea llevado hasta el Juzgado para prestar declaración indagatoria, informaron las fuentes consultadas.