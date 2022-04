Detienen a un policía tras el secuestro de armas que debían estar bajo custodia 

El agente policial quedó a disposición de la justicia, en el marco de la causa por malversación de caudales que lleva adelante el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos , David Carizza, y será llevado a audiencia imputativa en los próximos días. Se lo vincula con el hallazgo que se realizó el martes pasado en Garzón 900 bis , donde se secuestraron once armas de puño que debían estar en la sección Balística de la Unidad de Regional II de Polciía.

Tras éste hallazgo, se llevó a cabo una inspección con orden judicial de la oficina de Balística, donde debía haber guardadas 3.600 armas, y se procedió al secuestro de los celulares de los empleados de la sección. Asimismo, se garantizó el resguardo y cautela de todos los elementos, armas y municiones que se encontraban en la dependencia y se realizó un inventario para determinar si había un faltante de armamento judicializado.

Más tarde, personal de la AIC llevó adelante un operativo especial en el que detuvo al agente J. B., de 21 años. Se investiga la relación del uniformado con las armas secuestradas en Empalme Ganeros y que habían sido ingresadas a la cadena de custodia policial y debían estar bajo resguardo en la sección Balística de la policial ubicadas en la jefatura de la URII, enubicada en Francia al 5200.

“Las armas secuestradas en el allanamiento de calle Garzón al 900 bis debían estar en el depósito de Balística. Lo que encontramos al allanar Balística espanta porque no hay un inventario, ni un control absoluto y eso es preocupante. Todo lo que se le puede ocurrir a una persona de a pie como elemento de control, acá no existe", explicó el fiscal Matías Edery, quien se hizo presente en el lugar junto a su par Luis Schiappa Pietra y la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren.

"No había inventario ni control, no había resguardo. Hay que ver cuántas armas de las que están en este lugar pudieron haberse usado en otros procedimientos y por eso es que comenzamos un inventario lo más exhaustivo posible”, enfatrizó Edery. La investigación derivada del hallazo del arsenal en Empalme Graneros llevó a la detención del agente de la policía y no se descarta que en pueda tener otras derivaciones.