Detienen a "las chicas del CBU", vinculadas a extorsiones que hacían presos desde Coronda

“Hola, te hablamos por lo siguiente. Estamos agarrando todo el barrio que está atrás de la fábrica y todos los comercios de Oroño y Seguí hasta Uriburu. Tienen que pagar $250 mil y no te molestamos en todo el año o $50 mil por semana ”, decía un mensaje que recibió el WhatsApp de una empresa de la zona.

“Eso es para no agarrarte a tiros toda la semana, para no mandar a los pibes a agarrarte a alguien de tus trabajadores y darle un tiro, o que te lo prendamos fuego y muchas cosas más. Es una sola cuota. Si no pagás, tenés problemas con la mafia”, añadía la intimidación que finalizaba con una frase que se ha convertido en un clásico: “Atentamente, la mafia. Plata o plomo”.