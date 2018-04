Una banda que falsificó miles de prendas deportivas, en especial camisetas de fútbol, por un valor de cinco millones de pesos y sometía a trata laboral a sus empleados, fue desbaratada por la Policía Federal en un operativo al que denominó "Mundial sin cadenas".

El jefe de la Policía federal Nestor Roncaglia explicó hoy, durante una rueda de prensa en el Departamento central de esa fuerza, que "todos los delitos son graves pero lo peor es la trata de personas" y aseguró que "hay dos bolivianos detenidos y otros diez imputados, la mayoría de esa nacionalidad".

Las prendas deportivas falsificadas eran fabricadas para ser comercializadas con vistas al próximo Mundial de Rusia. La investigación comenzó en 2016 en el shopping "Alto Saavedra" donde se incautó indumentaria apócrifa por más de un millón de pesos y documentación relacionada a los proveedores.

A partir de este allanamiento los agentes del Departamento Delitos Federales allanaron y clausuraron 13 talleres textiles clandestinos ubicados en la provincia de Buenos Aires y en distintos barrios porteños.

"Sabemos que generalmente detrás de este accionar se encuentra presente la trata laboral, debemos luchar contra este tipo de delitos de esclavitud moderna que ponen en riesgo a las personas", sostuvo el jefe de la Policía Federal Argentina.



Entre los elementos secuestrados, hay prendas deportivas, rollos de tela y maquinarias valuadas en 20 millones de pesos, que quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a las leyes de "Trata de Personas" y "Marcas y Designaciones".

"Creemos que la indumentaria falsificada de las principales marcas del rubro deportivo sería comercializada en las saladitas de todo el país y no descartamos que podrían ir a reconocidos shoppings", aseguró Roncaglia. Y agregó que "lo que realizan este tipo de organizaciones es un delito federal, ya que no sólo defrauda a las empresas legítimas sino que además no realizan los aportes correspondientes".