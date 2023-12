Cinco imputados como pata rosarina de una estafa piramidal internacional

Se les atribuye haber ofrecido, como presuntos líderes de la firma Global Intergold, inversiones en compraventa de oro y otros productos que no devolvieron

Cinco hombres fueron imputados como integrantes de una asociación ilícita que ofrecía inversiones en oro y otras actividades financieras a través de las cuales concretaron al menos una veintena de estafas. Los investigados integrarían en carácter de “líderes” un esquema tipo Ponzi vinculado a la firma Global Intergold, presidida por un ruso llamado Dmitriy Aksyonov que desde hace un tiempo viene siendo blanco de denuncias en todo el mundo por parte de gente a la que captaba ofreciéndole inversiones con una excesiva tasa de interés que luego no devolvía.

En este sentido en Rosario se han presentado denuncias por parte de unos veinte damnificados que aportaron en promedio unos 650 dólares —en algunos casos el monto invertido llegó a 7.000 dólares— en función de promesas que no fueron cumplidas en una modalidad que se compara con la de Generación Zoe, ya que se combina el coaching con la inversión y la defraudación. También se los compara por el hecho de que, si bien las primeras denuncias datan de hace dos años, en los últimos tiempos se siguen acumulando presentaciones por defraudaciones.

Más allá de configurar o no una pata local de la firma Global Intergold, lo cierto es que en una audiencia realizada días atrás el fiscal Mariano Ríos imputó como coautores de estafa y asociación ilícita a Fernando V., Sebastián C., Santiago C., Marcos A., Rubén R. Los cinco, junto a Claudio B. que fue imputado por dos intentos de extorsión, quedaron en libertad con reglas de conducta que para los primeros cinco implica además el pago de una caución real de 10 mil dólares.