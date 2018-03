Cruz Alta: matan a una mujer mientras atendía su negocio

Una comerciante de 66 años fue hallada asesinada en el maxiquiosco de su propiedad que atendía en la ciudad cordobesa de Cruz Alta. El violento episodio ocurrió ayer a la mañana y, según los datos preliminares, la víctima fue degollada y luego rematada de un disparo. Por el hecho fue detenido un sospechoso de 31 años que quedó a disposición de la Fiscalía de Marcos Juárez, a cargo de investigar lo sucedido.

El horrendo crimen conmocionó a la localidad de unos siete mil habitantes ubicada en el límite interprovincial entre Córdoba y Santa Fe. En ese contexto, una hija de la víctima que reside en Rosario se comunicó con este diario y expresó su malestar por la labor de la policía en Cruz Alta que, según sostuvo, "libera a bandas de narcos y protege a los delincuentes".

Ensangrentada

Martha Mogro fue asesinada ayer a la mañana en el drugstore que atendía en el bulevar Konekamp al 400, la calle de ingreso a la ciudad. Mientras las fuentes policiales consultadas ayer a la mañana sólo se limitaron a confirmar el hecho, sin brindar mayores detalles, fue una hija de la víctima quien relató lo que sabía a este diario.

"Fue a trabajar como todas las mañanas y la mataron a sangre fría: la degollaron y le pegaron un tiro", resumió con dolor Tamara Altamirano, una hija de la víctima que vive en Rosario y que se enteró de la ocurrido a partir del llamado telefónico de una hermana suya. La joven contó que el cadáver de su madre fue hallado a media mañana de ayer por una clienta habitual del maxiquiosco que "la encontró en el suelo, toda ensangrentada".

Tamara aseguró que la de ayer no fue la primera vez que asaltaban el local de su madre, al tiempo que se quejó rotundamente de la labor de la policía de su ciudad que —afirmó— no recibe las denuncias por robos que se realizan.

"Llamamos a los medios porque la policía libera a las bandas de narcos y no hacen nada. Los delincuentes trabajan para ellos (en alusión a los uniformados) y cada vez que vamos a realizar la denuncia nos toman el pelo y cierran la comisaría con llave", se quejó Tamara, al tiempo que disparó: "Todos los policías, del primero al último, viven de la coima".

"Queremos reunir a los vecinos —añadió— y hacer una marcha porque si no nos movilizamos nadie va a hacer nada, más allá de que a mi mamá no me la devuelve nadie".

A la cárcel

Ayer a la tarde, al cierre de esta edición, no había trascendido información sobre la mecánica del hecho. Tampoco se supo si el homicida había concretado algún robo o si pudo haber otro móvil.

Sólo se confirmó, a través del portal web Cruz Alta Noticias, que el detenido se llama Maximiliano Cañete, tiene 31 años y fue trasladado al penal de Bouwer, una cárcel de máxima seguridad en el centro de la provincia de Córdoba.