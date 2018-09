Críticas de los imputados y pedido de traslados

"Nos levantan a las 6 o 7 hasta las 18. Estoy sin comer, nos meten en una jaula y nos dan un sándwich. No quiero formar parte de este juicio, quiero volverme al Chaco porque recibía visitas", dijo el lunes el acusado como uno de los líderes de la banda "Los Patrones", una organización dedicada a la fabricación, distribución y venta de drogas, Ariel "Guille" Cantero, en la tercera jornada del juicio federal por narcotráfico. "Guille" sostuvo que no quiere participar de las audiencias y el presidente del tribunal, Ricardo Vázquez, le permitió retirarse de la videoconferencia pero le explicó que deberá continuar alojado en Ezeiza y a disposición del juicio en caso de ser convocado.

Luego "Ema" Chamorro también hizo escuchar sus reclamos. "Tengo hijos chiquitos y uno en camino. No puedo ver a mi abogado, no tengo derecho a la defensa. Esto me provocó un daño psicológico y social", aseguró.

Los dos hablaron por videoconferencia desde Ezeiza luego de que el tribunal rechazara pedidos de nulidades solicitados el viernes por los defensores ante la ausencia física de los acusados en la sala.

En ese marco, el abogado Carlos Edwards planteó que ese sistema "provoca reiteradas interrupciones" y afecta el derecho de defensa, además de cuestionar que los acusados permanezcan esposados de 8 a 10 horas mientras presencian la audiencia. Esto, según indicó, "ha causado que la mayoría de los acusados decidieran no asistir más al presente juicio oral".