Crimen en una pareja trans: comenzó el juicio a un joven que asesinó a su mujer

En el Centro de Justicia Penal se inició en la mañana del miércoles el juicio oral contra Thalía C.,de 27 años, por el femicidio de Sofía Clementina Noriega, una joven trans de 30 años . El Fiscal Adrián Spelta de la Unidad de Homicidios Dolosos le atribuye a Thalía C. de 27 años, quien al momento de los hechos se autopercibía como Brandon C., los delitos de homicidio doloso calificado por el vinculo y por femicidio todo en concurso ideal y en calidad de autora y solicitó la pena de prisión perpetua. Estos delitos serán escuchados y calificados por un tribunal integrado por los jueces Valeria Pedrana, Nicolás Vico Gimena y Silvia Castelli.

Los vecinos conocían a la familia de Sofía y a ella desde siempre, ya que vivían allí desde hacía mas de 30 años: “La conocemos hace mucho, se fue cambiando el género con el tiempo, hará unos diez años ya, Era una chica buena, a veces impulsiva. Los vecinos de la cuadra no escuchamos nada, ni gritos ni cosas por el estilo. La verdad es una lástima por la familia. Se quieren mucho todos ”, dijo una vecina ese domingo por la tarde.

Los efectos de la PAT realizaron un patrullaje por la zona y pasadas las 18 trascendió que Brandon estaba “dando vueltas por Villa Gobernador Gálvez y algunos poblados de la zona sur”. Alrededor de las 19 efectivos de la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación detuvieron a Brandon C.

En tanto el 8 de noviembre de ese año Brandon planteó en la Justicia que se autopercibía otra vez mujer, su género de nacimiento, y que el crimen fue en legítima defensa. “Al momento del hecho se percibió mujer. Se percibió debilitada y se defendió legítimamente, se atacaron con cuchillos. Ya venía padeciendo agresiones físicas", manifestó su abogado, Guillermo Chiesa y agregó que su cliente, actualmente con DNI que lo identifica como Brandon C., se denominaba legalmente como Thalía, su nombre de nacimiento hasta 2019.

Además, Chiesa aseguró que el imputado decidió unos años atrás identificarse como varón “porque fue víctima de abusos sexuales y entonces como defensa quería mostrarse un poco macho” pero que hoy vuelve a sentirse mujer. En su momento el planteo generó una amplia discusión a nivel judicial al tener en cuenta que la defensa solicitó una detención en una cárcel de mujeres porque “está en riesgo su integridad física y sexual”.

Tamara, la hermana de Thalía, sostuvo días después que el varón trans estaba preso en el Order y se considera una persona de género fluido, se autopercibe hombre pero también mujer. Según contó, por esos días había dejado de lado su nombre de varón trans, Brandon, para “volver a asumirse como Thalía”. Thalía tiene dos hijos, es una persona analfabeta y entre sus días más olvidables pasó por una internación en el Hospital Psiquiátrico Agudo Avila.

Esta situación de género fluido instaló un debate que la Justicia resolvió a partir de la autopercepción de Thalía, no podía ir a un penal de hombres pese a que uno de sus dos DNI la nombra como Brandon C. y para la Justicia es un hombre. Sin embargo, si su percepción actual es femenina debería estar en una cárcel de mujeres, donde finalmente fue alojada.

La relación entre Sofía y Brandon no fue sencilla desde un principio. “Mi hermana era mujer pero se cortó el pelo, dejó de usar vestidos y ya parecía hombre. En 2019 se cambió el documento. A Sofía la conoció por un primo de su ex pareja, Zaira, y Sofía lo creyó un hombre y le dijo que le gustaba, pero Thalía nunca fue pareja de Sofía. Sólo eran amigos”, contó Tamara.

“Mi hermana se considera nena y nene alternativamente. De chiquito hacía pis de parado, pero usaba polleras, aunque mucho no le gustaban. No sabe leer ni escribir porque cuando tenía 5 años un perro le mordió la cabeza y desde ese momento no habla bien ni se ubica en direcciones. Sabe llegar a los lugares pero si le decís una dirección exacta no se ubica. Tuvo algunos episodios de consumo y por eso mi mamá la internó en el psiquiátrico. Los dos hijos de Thalía son de distinto padre y los ve poco”, relató Tamara en una larga charla con este diario durante la cual nombró a Brandon como “Thalía” y aseguró que así se refiere a sí misma la persona que está en prisión acusada del crimen.∏