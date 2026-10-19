La balanza comercial de registró un superávit de u$s 2.976 millones

China fue el más activo de los socios comerciales de Argentina durante el mes de septiembre

La balanza comercial finalizó septiembre de 2026 con un superávit de u$s2.976 millone s, según los datos oficiales del informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado refleja un incremento sustancial en el envío de productos argentinos al mercado internacional, marcando una fuerte aceleración de las exportaciones frente a una leve contracción en las compras externas.

El intercambio comercial argentino —que suma las exportaciones e importaciones de bienes— avanzó un 11,6% interanual, totalizando u$s 17.095 millones durante el noveno mes del año.

Los componentes del saldo comercial registraron las siguientes dinámicas comparadas con el mismo mes de 2025. Las exportaciones fueron por un total de u$s10.036 millones y experimentaron un alza del 23,5% interanual, representando el 58,7% del comercio total del mes.

Mientras que las importaciones, de u$s7.060 millones, registraron una contracción del 1,8% interanual, concentrando el 41,3% de las operaciones globales de bienes.

Esta ecuación dio como resultado un cierre positivo con un superávit de u$s2.976 millones, afianzando el ingreso neto de divisas por la vía del comercio de bienes.

Los socios comerciales

Durante el período analizado, el intercambio de Argentina con los principales mercados globales mostró los siguientes saldos destacados. China fue el más activo de los socios comerciales de la Argentina con un intercambio con exportaciones por u$s986 millones (-23,8%) e importaciones por u$s1.817 millones, dejando un déficit comercial de u$s831 millones.

Brasil ocupó el segundo puesto con exportaciones que alcanzaron los u$s1.206 millones (+2,7%) frente a importaciones por u$s1.375 millones (-19,2%), arrojando un saldo negativo de u$s169 millones.

Estados Unidos ocupó el último lugar del podio, generó un superávit de u$s379 millones para la Argentina, con exportaciones por u$s1.011 millones (+38,9%) e importaciones por u$s631 millones (+15,6%).

Chile quedó cuarto. El país trasandino consolidó un superávit de u$s640 millones, tras registrar exportaciones por u$s750 millones (+65,7%) e importaciones por u$s111 millones (+49,7%).