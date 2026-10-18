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Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"

El conductor salió en defensa del cantante en el día de su cumpleaños número 49 y cuestionó duramente a la modelo por la forma en que hizo pública la ruptura. Le recordó, además, el apoyo que recibió durante el juicio contra Claudio Contardi.

18 de octubre 2026 · 14:22hs
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Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: Así no

En el contexto del cumpleaños número 49 de Emanuel Ortega, que se celebra este domingo 18 de octubre, Juan Alberto Mateyko compartió con sus seguidores de Instagram una foto en la que aparece con el músico y el resto del clan Ortega. Allí apuntó sin filtro contra la modelo Julieta Prandi, que se separó la semana pasada de Emanuel, tras solo 27 días de matrimonio.

A través de Instagram, Mateyko compartió una foto en la que aparece Emanuel junto a parte de su familia y expresó su enojo por la forma en que se hizo pública la ruptura.

“Vos no sos merecedor de un comunicado oficial, como en la triste época de la dictadura, para un final de relación con tu pareja”, escribió.

En la publicación, el conductor recordó que Emanuel Ortega había acompañado y defendido públicamente a Julieta Prandi durante el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, condenado por la Justicia argentina a 18 años y seis meses de prisión por delitos de abuso sexual agravado y violencia psicológica y económica contra la modelo. “Por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando... Y la voy a visibilizar @jprandi. Así no”, escribió Mateyko, quien mencionó directamente a Prandi en su mensaje para dejar en claro a quién estaba dirigida su crítica.

Mateyko también hizo referencia a otro episodio que lo había movilizado ese mismo día: el relato de Gustavo Yankelevich que involucra a su nieto Valentín. En ese contexto, manifestó su malestar por la publicación de Prandi.

“Y menos esa publicación en un día tan difícil, cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín”, expresó en el texto que acompañó la imagen.

Al comienzo del posteo, Mateyko había dedicado unas palabras afectuosas a Emanuel por su cumpleaños y mencionado a otros integrantes de su círculo cercano, entre ellos Sebastián Ortega, Palito Ortega y Norberto Roman.

“Feliz cumpleaños Emanuel Ortega. Y, como dicen los mexicanos cuando quieren de verdad: te exijo que seas feliz”, escribió hacia el final.

“Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable, Juan Alberto Mateyko”, concluyó para hacerse cargo de sus palabras.

Julieta Prandi sobre su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi volvió a hablar en las últimas horas de su separación de Emanuel Ortega. Después de dar a conocer la ruptura el lunes a través de un comunicado que compartió en Instagram, esta vez lamentó la repercusión que tuvieron la noticia y los distintos trascendidos de infidelidades del músico.

“Me siento avergonzada por toda esta situación”, aseguró en una charla que tuvo con la periodista Pilar Smith, quien dio a conocer detalles de la conversación en LAM (América) y dejó en claro que a la modelo le molestó que se filtraran los vínculos que el cantante habría tenido con la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch. Y agregó: “Toqué fondo, terminé de desilusionarme con este episodio”.

En medio de la repercusión que generó el final de su relación con Julieta Prandi, Emanuel Ortega hizo el martes pasado sus primeras declaraciones públicas. El cantante fue abordado por un cronista en la puerta de su casa y manifestó que atraviesa un momento difícil, por lo que prefiere mantenerse alejado de la exposición mediática.

“Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender”, expresó en diálogo con SQP (América).

Ante las consultas sobre cómo se encontraba, el músico reconoció que no está pasando por un buen momento: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”.

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