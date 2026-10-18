Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

La delegación santafesina participará de la Argentina Oil & Gas Patagonia del 19 al 22 de octubre. Las empresas buscan fortalecer su lugar como proveedoras de la industria energética

El gobierno de Santa Fe participará de la Argentina Oil & Gas Patagonia con un stand institucional y una delegación de 170 firmas de la provincia para profundizar la articulación entre la industria de la región y el principal polo hidrocarburífero del país. La feria que comienza este lunes y se extenderá hasta el 22 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén. Se trata de uno de los encuentros centrales de la industria energética nacional.

En el stand institucional provincial participarán firmas santafesinas pertenecientes a la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, que resultaron adjudicatarias de los espacios tras un sorteo público: Román y Marinoni, Flexio, ByG Emprendimientos, Córdoba Natali, Electro Ag, Jav, Bertex, Grupo SIT, Tracsa, Crucianelli Fabril, Suppo, Teodoro Oscar Ciampo, Tubiflex, Geocyc, Poleas Mior, Moyano Plásticos, Aglobal, Ribron, León Cortés y Hardfacing.

La Mesa Santafesina de Gas Petróleo y Minería es un espacio de articulación público-privada impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia junto a cámaras sectoriales y entidades industriales de la provincia. Actualmente nuclea a más de 400 empresas santafesinas con capacidad de abastecer a la industria energética en rubros como metalmecánica pesada, mecanizados, servicios de ingeniería, calderería y desarrollos tecnológicos y funciona como la herramienta institucional para coordinar misiones comerciales, programas de certificación de calidad y rondas de negocios con las principales operadoras del país.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, detalló el alcance de la misión y el objetivo de la convocatoria: “Santa Fe va a estar participando con un stand institucional donde van a estar presentes exponiendo 20 empresas de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería que han sido sorteadas para participar en este espacio”, anticipó el funcionario pero también 150 empresas santafesinas van a estar participando y acompañando a la delegación.

Además, el titular de la cartera productiva de la provincia resaltó que "la premisa es seguir exponiendo todo el potencial de la producción santafesina y cómo Santa Fe, a través de sus industrias y sus servicios, se integra de manera virtuosa a la cadena de valor de Vaca Muerta”.

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Previsibilidad y desarrollo

En ese sentido, el ministro profundizó sobre el impacto cualitativo de esta vinculación: “Vaca Muerta representa un estándar de exigencia que tracciona hacia arriba a toda nuestra matriz fabril. Lo que estamos construyendo con las operadoras es previsibilidad operativa y desarrollo de proveedores locales con capacidad técnica probada”, puntualizó.

Destacó que “Santa Fe cuenta con ingeniería, metalmecánica de precisión y capacidad logística de exportación. Cada pieza, cada servicio y cada desarrollo tecnológico que una empresa de nuestra provincia coloca en la cuenca significa más horas de taller, más empleo calificado y un salto de competitividad que después le permite a esa misma pyme proyectarse al mundo”.