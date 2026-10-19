Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Ante situaciones extremas, el Canalla sacó a relucir una capacidad goleadora que hasta aquí no había mostrado en todo el torneo Clausura

Central se despachó con ocho goles en dos partidos. En Tucumán selló el resultado con un golazo de Julián Fernández.

En tiempos de definiciones furiosas, en las que los resultados se ponen inexorablemente por encima del rendimiento, hay algo que no puede faltar: el gol . Central está atravesando ese tramo de necesidades y urgencias y no tiene otro camino que ganar, por eso la relevancia de lo que viene de lograr en estos dos últimos partidos, que fueron con un tinte de “a todo o nada” , ya sin margen de error. Y no sólo fueron victorias, sino que las mismas llegaron acompañadas de una cantidad de goles realmente importantes.

A los fines de ganar, si esos triunfos contra Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán hubiesen sido habiendo convertido un gol, la sensación de satisfacción hoy sería exactamente la misma porque los puntos estarían igualmente en el bolsillo, pero el contexto de esas dos victorias fue otro. Y superador por cierto.

Son tan recientes los recuerdos que casi que no hace falta repasarlos, pero tampoco está de más hacerlo. Después de lo que fue el empate con sabor a poco (olió a mucho por la calidad del juego) en cancha de Banfield, el Canalla se enfrentó a la primera de las varias pruebas de fuego que, sabía, tenía por delante en ese intento de mantenerse en la pelea por la tabla anual. En ese marco llegó el choque contra Independiente Rivadavia .

Fueron cinco goles y pudieron ser unos cuantos más. Si eso sucedió fue porque desde lo futbolístico hubo un equipo al que no le costó en absoluto marcar la diferencia sobre uno de los equipos más regulares de la temporada. Pero lo de los goles en cierta forma rompió el esquema.

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Gastón Ávila lo grita con Alma y vida. El Gato convirtió los dos primeros en el triunfo de Central en Tucumán. Leonardo Vincenti / La Capital

Así como marcaron Ángel Di María (en dos ocasiones), Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben, hubo otros que tuvieron las suyas. Pero más allá de los autores en sí, lo que hizo Central ese día en el Gigante de Arroyito fue reforzar su chapa de candidato.

No tenía demasiado margen de error en esta ocasión, frente a Atlético Tucumán, sobre todo porque salió a jugar ya con las victorias consumadas de Boca y Argentinos Juniors. Un empate lo dejaba todavía en carrera, pero lo complicaba. Lo que debía hacer era volver a ganar, ahora de visitante. Y para ganar siempre hay algo que debe estar presente: el gol.

Otra huella del Canalla

Otro partido contundente desde ese aspecto. Otra puesta en escena goleadora que dejó huella, pero que se adosó a eso que había sucedido una semana antes en Arroyito.

Puede suceder tranquilamente que se trate de una mera casualidad, pero en los momentos en los que el equipo necesitó pisar con firmeza, lo hizo. Y esa demostración la expuso a base de goles. En dos de las varias finales que debía afrontar.

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Todo eso es un muy buen augurio para lo que se le viene. Al menos es una inyección anímica importante y un sustento futbolístico que no todos los equipos que pugnan por el título de Liga están pudiendo demostrar.

Rompió un comportamiento "básico"

Ahora, estos dos partidos puntuales, fácil de tildar como finales, vinieron a romper un comportamiento básico que el equipo había mostrado a los largo del torneo Clausura. Hasta antes del choque contra Independiente Rivadavia, Central nunca había podido hacer más de dos goles en un mismo partido.

Es más, una sola vez había logrado convertir tres goles en un partido y no fue por el Clausura, pero lo hizo justamente en un partido por un título: en la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, en Santiago del Estero. Quizá ese encuentro haya sido un primer gran indicio.

Julián Fernández va dejando rivales en el camino antes de convertir el golazo que rubricó la victoria. Leonardo Vincenti / La Capital

Pero lo de Central en estos últimos dos partidos no fue sólo los goles que convirtió, sino todos esos que estuvo a punto de marcar y por la razón que fuera no pudo hacerlo. Porque lo de Independiente Rivadavia pudo ser mucho más abultado y algo similar fue lo que sucedió ahora en Tucumán. Ahora fueron tres los goles, pero en el complemento sobre todo el equipo dispuso de unas cuantas situaciones más como para no tener que penar hasta el último minuto.

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Nada es garantía

Nada de esto le garantiza al Canalla que contra Huracán aparezca nuevamente una andanada de goles y lo mismo corre para los partidos contra Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Ahora, ese despertar goleador es una plataforma a partir de la cual puede no sólo seguir creyendo, sino potenciar su ilusión.

Hay momentos en los que un equipo tiene que sacar a relucir ciertas virtudes y Central le empezó a sacar brillo a una de ellas. Es algo que hasta aquí le había costado más de la cuenta, pero que frente a instancias decisivas como estas que le está tocando atravesar empezó a tener como un paraguas protector. En ese escenario de “finales”, Central se abrazó a los goles para que el camino que eligió transitar se le torne mucho más amigable.