Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo Investigadores y productores abordarán avances en genética, manejo, tecnologías digitales y calidad industrial 19 de octubre 2026 · 06:05hs

El encuentro debatirá sobre brechas de producción.

Rosario será sede del X Congreso Nacional de Trigo, que reunirá a investigadores, profesionales, productores y empresas para analizar los desafíos del cultivo y compartir avances en genética, manejo y tecnología. El encuentro se realizará el 21 y 22 de octubre en la Bolsa de Comercio de Rosario y continuará el 23 con una jornada a campo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en Zavalla.

Durante las dos jornadas en la Bolsa se desarrollarán conferencias plenarias y presentaciones de trabajos organizadas en seis ejes temáticos. Entre ellos figuran el mejoramiento genético y la biotecnología; el rendimiento potencial y las brechas productivas; y la economía del agua y los nutrientes, junto con el uso de promotores del crecimiento.

El programa también abordará los estreses bióticos, la protección vegetal y los productos biológicos; las tecnologías digitales y las soluciones Agtech; y la calidad comercial e industrial, el agregado de valor y el manejo poscosecha, detallaron los organizadores.

La actividad continuará el 23 de octubre en la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla donde se realizará una jornada a campo gratuita, con inscripción previa. Se presentarán nuevos materiales y distintas alternativas de manejo del cultivo.

>> Leer más: Producir y demostrar: el desafío ambiental del agro argentino Organizadores La organización está a cargo de la Universidad Nacional de Rosario, a través de su Facultad de Ciencias Agrarias; la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta); el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia) de Uruguay; y la Bolsa de Comercio de Rosario. El encuentro apunta a vincular el conocimiento científico con la experiencia de los distintos actores de la cadena triguera. La información sobre el programa y las inscripciones está disponible en congresonacionaldetrigo.agro.uba.ar.