La Capital | Agro | trigo

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Investigadores y productores abordarán avances en genética, manejo, tecnologías digitales y calidad industrial

19 de octubre 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El encuentro debatirá sobre brechas de producción.

El encuentro debatirá sobre brechas de producción.

Rosario será sede del X Congreso Nacional de Trigo, que reunirá a investigadores, profesionales, productores y empresas para analizar los desafíos del cultivo y compartir avances en genética, manejo y tecnología. El encuentro se realizará el 21 y 22 de octubre en la Bolsa de Comercio de Rosario y continuará el 23 con una jornada a campo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en Zavalla.

Durante las dos jornadas en la Bolsa se desarrollarán conferencias plenarias y presentaciones de trabajos organizadas en seis ejes temáticos. Entre ellos figuran el mejoramiento genético y la biotecnología; el rendimiento potencial y las brechas productivas; y la economía del agua y los nutrientes, junto con el uso de promotores del crecimiento.

El programa también abordará los estreses bióticos, la protección vegetal y los productos biológicos; las tecnologías digitales y las soluciones Agtech; y la calidad comercial e industrial, el agregado de valor y el manejo poscosecha, detallaron los organizadores.

La actividad continuará el 23 de octubre en la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla donde se realizará una jornada a campo gratuita, con inscripción previa. Se presentarán nuevos materiales y distintas alternativas de manejo del cultivo.

>> Leer más: Producir y demostrar: el desafío ambiental del agro argentino

Organizadores

La organización está a cargo de la Universidad Nacional de Rosario, a través de su Facultad de Ciencias Agrarias; la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta); el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia) de Uruguay; y la Bolsa de Comercio de Rosario.

El encuentro apunta a vincular el conocimiento científico con la experiencia de los distintos actores de la cadena triguera. La información sobre el programa y las inscripciones está disponible en congresonacionaldetrigo.agro.uba.ar.

Noticias relacionadas
“Esta lluvia llegó justo, si al trigo no lo agarra el fusarium, va a terminar siendo un muy buen año”, señalan los ingenieros de Aldao.

Crónicas de campaña: el Niño comenzó a jugar para el trigo

En Estados Unidos hay productores de 70 u 80 años que todavía manejan rodeos de entre 300 y 500 vacas de cría, pero no cuentan con herederos dispuestos a hacerse cargo del negocio.

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Carina Zarich, directora de la Fundación AFA.

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

La intención de siembra de soja es de 4,5 millones de hectáreas en la región.

Crónicas de campaña: la soja se blinda por el Niño

Las más leídas

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Lo último

El gobierno nacional recorta en atención primaria y deja de entregar más de 120 medicamentos

El gobierno nacional recorta en atención primaria y deja de entregar más de 120 medicamentos

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

El gerente de Comunicación de Uber ofreció "aportar datos" a la discusión. "Van en la dirección correcta", enfatizó

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Por Lucas Ameriso
La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas
La Ciudad

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Kilómetro cero

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Kilómetro cero

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión
Política

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Por Matías Petisce
La Ciudad

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Las más leídas
El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Ovación
Newells precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Newells precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Newell's precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Policiales
Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
Policiales

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

La Ciudad
La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Por Matías Petisce
La Ciudad

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana
Política

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante
La Ciudad

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes
La Ciudad

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Por Thamina Habichayn, para La Capital
Política

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro
Agro

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones
La Ciudad

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
La Ciudad

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad
Política

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas
La Región

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23
Política

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: El justicialismo es otra cosa
Política

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: "El justicialismo es otra cosa"

Un proyecto salió mal: Casciari rompió el silencio tras ser denunciado
Zoom

"Un proyecto salió mal": Casciari rompió el silencio tras ser denunciado

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina
Información general

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina