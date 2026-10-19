Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

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Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante
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Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes
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Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado
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Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
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La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
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El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
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Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
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Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad
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Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas
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La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord
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Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23
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José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: "El justicialismo es otra cosa"
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"Un proyecto salió mal": Casciari rompió el silencio tras ser denunciado
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El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina