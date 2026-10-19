La Capital | Política | Milei

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita por séptima vez España

Sus actividades comenzarán el miércoles y su primera participación será en la jornada Nueva Economía Forum. Será la séptima visita de Milei a ese país

19 de octubre 2026 · 07:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
El presidente Javier Milei relizará un nuevo viaje relámpago a España

El presidente Javier Milei relizará un nuevo viaje relámpago a España

El presidente Javier Milei partirá este lunes a las 23hs. rumbo a España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Aunque arribará el martes a las 13hs. (hora argentina), sus actividades se iniciarán el miércoles.

El primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5:15hs.. A continuación, a las 8hs., mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y luego disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma casa de estudios.

Alas 10hs. estará presente en la Fundación Disenso y, dos horas después, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cómo cerrará la visita a España

Al mediodía, a las 14hs., tendrá una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16hs. tomará el vuelo presidencial de regreso a Argentina.

>> Leer más: Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

La comitiva aterrizará en Buenos Aires el jueves 22 a las 8hs.; Milei retomará sus actividades al día siguiente con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.

Noticias relacionadas
La negociación entre la administración de Javier Milei y los gobernadores combina recursos, gobernabilidad y cálculos electorales para 2027.

Milei cede para ganar, Pullaro moviliza a su tropa y el PJ discute a quién ser leal

Antes de volver al país, Milei participó de la actividad en honor a la Presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto. 

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

El presidente Javier Milei y sus perros. Foto de archivo

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan

Milei apoya a Trump para las legislativas.

Milei llegó a a EEUU en su vigésima visita y apuesta darle un fuerte respaldo a Trump

Las más leídas

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Lo último

El gobierno nacional recorta en atención primaria y deja de entregar más de 120 medicamentos

El gobierno nacional recorta en atención primaria y deja de entregar más de 120 medicamentos

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

El gerente de Comunicación de Uber ofreció "aportar datos" a la discusión. "Van en la dirección correcta", enfatizó

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Por Lucas Ameriso
La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas
La Ciudad

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Kilómetro cero

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Kilómetro cero

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión
Política

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Por Matías Petisce
La Ciudad

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Las más leídas
El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Ovación
Newells precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Newells precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Newell's precisa una reacción inmediata en el Coloso para afirmarse entre los clasificados

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Policiales
Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
Policiales

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

La Ciudad
La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Por Matías Petisce
La Ciudad

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana
Política

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante
La Ciudad

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes
La Ciudad

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Por Thamina Habichayn, para La Capital
Política

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro
Agro

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones
La Ciudad

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
La Ciudad

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad
Política

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas
La Región

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23
Política

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: El justicialismo es otra cosa
Política

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: "El justicialismo es otra cosa"

Un proyecto salió mal: Casciari rompió el silencio tras ser denunciado
Zoom

"Un proyecto salió mal": Casciari rompió el silencio tras ser denunciado

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina
Información general

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina