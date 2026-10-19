Otro viaje relámpago: Javier Milei visita por séptima vez España

Sus actividades comenzarán el miércoles y su primera participación será en la jornada Nueva Economía Forum. Será la séptima visita de Milei a ese país

El presidente Javier Milei partirá este lunes a las 23hs. rumbo a España , acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Aunque arribará el martes a las 13hs. (hora argentina), sus actividades se iniciarán el miércoles.

El primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5:15hs.. A continuación, a las 8hs., mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y luego disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma casa de estudios.

Alas 10hs. estará presente en la Fundación Disenso y, dos horas después, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al mediodía, a las 14hs., tendrá una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16hs. tomará el vuelo presidencial de regreso a Argentina.

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La comitiva aterrizará en Buenos Aires el jueves 22 a las 8hs.; Milei retomará sus actividades al día siguiente con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.