Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

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Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
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La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
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El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
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La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
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Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
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Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad
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Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas
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La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord
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Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23
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José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: "El justicialismo es otra cosa"
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"Un proyecto salió mal": Casciari rompió el silencio tras ser denunciado
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El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina
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Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre
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Producir y demostrar: el desafío ambiental del agro argentino
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El papa León XIV recibió el alta y vuelve al Vaticano tras la cirugía por cáncer
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Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño
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Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
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Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta
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Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"
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La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas