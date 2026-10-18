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Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba la Eucaristía en una iglesia de Guayaquil, Ecuador, cuando la estructura se desprendió de la pared y lo golpeó frente a los fieles.

18 de octubre 2026 · 18:05hs
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Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil, Ecuador, murió el sábado luego de ser golpeado por una cruz que se desprendió de la pared detrás del altar mayor mientras celebraba una misa que era retransmitida en directo por Internet.

El episodio quedó registrado en la transmisión, cuyas imágenes muestran cómo la cruz de madera con la figura de Jesucristo cayó sobre el religioso durante la ceremonia. Tras el impacto, los presentes intentaron auxiliarlo y, en medio de la conmoción, una mujer pidió ayuda: “¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento e identificó a Sánchez Molinari como integrante de la Congregación del Santísimo Redentor. En el comunicado difundido tras la tragedia, la institución expresó que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, además de manifestar su solidaridad con la familia redentorista, sus familiares y amigos.

Hasta el momento, el parte eclesiástico no precisó si el sacerdote murió en el lugar o después de recibir asistencia médica. Tampoco se difundieron detalles sobre las causas del desprendimiento, el estado de la cruz ni el sistema que la sujetaba a la pared.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732. La parroquia Perpetuo Socorro está vinculada a esa orden desde 1866, cuando el papa Pío IX le confió la custodia del icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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