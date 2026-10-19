Hockey inline: Las Toras hicieron un gran Mundial de Asunción con dos rosarinas entre sus filas

La selección argentina participó de los World Skate Games en Paraguay, denominados los “Juegos Olímpicos” del patinaje sobre ruedas, y mejoraron lo hecho en 2024 con dos jugadoras locales: Macarena Aragonés y Giuliana Plano

Giuliana Plano y Macarena Ruth Aragonés, las rosarinas de Las Toras, homenajeando a Virginia Flook en el Mundial.

Giuliana Plano y Macarena Ruth Aragonés, las rosarinas de Las Toras, homenajeando a Virginia Flook en el Mundial.

La selección argentina de hockey inline sigue creciendo y comienza a pisar fuerte. Ellas son Las Toras . Acaban de firmar una gran actuación en el Mundial , los World Skate Games en Paraguay en el que terminaron en el 6° puesto, mejorando lo hecho en 2024, y con dos rosarinas entre sus filas: la ya referente Macarena Ruth Aragonés y la debutante mundialista Giuliana Plano.

Los World Skate Games son los “Juegos Olímpicos” del patinaje sobre ruedas a nivel mundial y se realizan cada dos años. La organización de esta edición le tocó a Asunción (Paraguay) y hubo competencia en 13 deportes: el mencionado hockey inline, skateboarding, patinaje artístico, patinaje de velocidad, hockey sobre patines, roller freestyle, scootering (monopatín eléctrico), inline freestyle, roller freestyle, skate cross, patinaje alpino inline y descenso extremo.

La novedad 2026: los esports. El hockey inline (también conocido como hockey en línea o roller hockey) es un deporte mucho más rápido que el hockey tradicional en el que se usa patines en línea de cuatro ruedas consecutivas con los que se pueden alcanzar velocidades muy altas y un stick (palo) con el que golpean el disco. Es una especie de “versión veraniega” del hockey sobre hielo.

Giuliana Plano y Macarena Ruth Aragonés, las rosarinas de Las Toras, homenajeando a Virginia Flook en el Mundial.

Saldo positivo en clásicos y caída ante las favoritas

La fase de grupos tuvo suerte dispar para Las Toras. Le tocó debutar -en el ya clásico de esta disciplina- ante Italia, con triunfo argentino por 2-1 en penales después del 1 a 1 en tiempo regular y con una labor excepcional de la arquera Sofía Conti para sellar el festejo.

El segundo partido no tuvo equivalencias y sucumbió ante el poderío de España, que le ganó 14 a 0 y terminó siendo luego la campeona del mundo por segunda vez en su historia.

La tercera fecha la volvió a medir ante otra selección europea. Esta vez la verduga fue Francia, con quien cayó en un parejo 2 a 1. La revancha llegó rápido y fue con una goleada albiceleste por 5 a 0 en el clásico rioplatense ante Uruguay, para asegurar el pase a cuartos de final.

En fase de eliminación, el emparejamiento le jugó una mala pasada a Las Toras, que lucharon hasta donde pudieron ante otra de las favoritas, Estados Unidos, que vencieron 7 a 0 y se quedaron con el pase a semifinales.

Turno de la reclasificación del 5° al 8° puesto. Y nuevamente un clásico a la vista, esta vez sudamericano: Argentina-Brasil. Las Toras le tiraron la camiseta encima, sacaron chapa y aplastaron a las verdeamarelas por 6 a 1.

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El 5° puesto fue palo a palo otra vez con las italianas. Se sacaron chispas pero la balanza esta vez se inclinó para las azzurras con un infartante 4 a 3. Final del camino para Argentina, que coronó un buen Mundial en el sexto lugar, mejorando el 8° de los World Skate Games 2024 en Rocarasso (Italia).

Giuliana Plano en acción durante el Mundial de hockey inline en Paraguay.

Giuliana Plano: “Representar al país es un orgullo enorme”

“Fue una experiencia muy especial para mí, ya que fue mi primer mundial representando a la Argentina. Es algo que siempre soñé y que significó mucho después de tantos años de entrenamientos, esfuerzo y dedicación al hockey”, le transmite Giuliana Plano a Ovación, la joven rosarina de 18 años que tuvo su debut mundialista con la selección mayor.

Ya había representado a la selección en otros torneos, pero nunca lo hizo con la mayor en un Mundial. “Fue una experiencia en la que pude disfrutar de la competencia, compartir momentos con mis compañeras y enfrentarme a un desafío diferente a todo lo que había vivido hasta ahora. Es un orgullo enorme y una responsabilidad que se disfruta de una manera muy especial”, cerró.

Un homenaje muy especial a la memoria de Virginia Flook

La camiseta 77 de Virginia Flook estuvo en Asunción y estará siempre en cada pista donde rueden patines, esos que tanto amó y por los que tanto dejó. Partió hace tres meses pero quedó eternizada por un legado incalculable.

“Virginia fue una persona muy importante en mi vida y dejó una huella enorme en el hockey, siendo la primera mujer directora técnica de la Selección Argentina femenina. Me hubiera encantado que pudiera acompañarme en este momento tan importante de mi carrera. Más allá de lo deportivo, fue un viaje que me dejó muchos aprendizajes y recuerdos que voy a llevar conmigo”, recordó Giuliana a su gran maestra y formadora en Provincial.

Parte de ese legado radica en continuar el camino sembrado y ampliarlo aún más, invitando a que todos conozcan la disciplina: “Invito a todas las personas que tengan ganas de conocer el hockey inline a hacerlo en Provincial.

Es para niños, jóvenes y adultos, y no hace falta tener experiencia previa ni contar con todo el equipamiento, ya que desde el club prestamos las protecciones para quienes quieran empezar”, invitó la jugadora rosarina, que agregó que “quienes estén interesados en sumarse pueden escribir al Instagram (@rollerhockeycap) o al celular 3416-928462.