El impresionante yate de lujo que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de cinco estrellas

El capitán argentino encargó un espectacular catamarán de casi 27 metros, con cinco suites, terrazas sobre el mar y motos acuáticas. La embarcación se sumará a su negocio de alquileres de lujo.

Lionel Messi no deja de sumar éxitos dentro de la cancha, pero también expande sus negocios fuera del fútbol. El capitán de la selección argentina sorprendió con una adquisición millonaria: encargó un lujoso yate valuado entre 8 y 10 millones de euros, equipado con sauna privado, cinco camarotes, amplias terrazas y hasta un espacio destinado a motos acuáticas.

Se trata del Sunreef Ultima 88, un espectacular catamarán de casi 27 metros de largo que actualmente se construye en los astilleros que la compañía Sunreef Yachts posee en Emiratos Árabes Unidos. La embarcación fue concebida para combinar las comodidades de un hotel de lujo con la privacidad de una residencia sobre el mar.

Aunque Messi podrá disfrutarlo junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, la compra también responde a una decisión empresarial. El yate se incorporará a MIM Ocean, su negocio de alquiler de embarcaciones exclusivas, que desarrolla junto con la compañía Med Cat Yachts y está vinculado a su cadena hotelera MIM Hotels.

La inversión no es menor: según las estimaciones publicadas por medios especializados, el valor del catamarán ronda los 10 millones de euros , aunque la empresa fabricante no informó oficialmente el monto del contrato ni la fecha de entrega. Bloomberg Línea+1

Cómo es el espectacular yate de lujo que encargó Messi

El nuevo barco pertenece a la línea Ultima de Sunreef Yachts, presentada en 2023. Su diseño combina dos cascos que proporcionan estabilidad y permiten aprovechar una superficie considerablemente mayor que la de las embarcaciones convencionales.

La versión encargada por Messi cuenta con 26,8 metros de eslora y 9,1 metros de manga, según las especificaciones difundidas por la empresa que comercializa su alquiler. La embarcación tendrá capacidad para recibir hasta diez huéspedes, además de cuatro tripulantes.

Uno de sus principales atractivos será la suite principal, que ocupará todo el ancho del catamarán y contará con sauna privado. A ese espacio se sumarán otros cuatro camarotes destinados a los invitados, todos integrados a un diseño que privilegia la comodidad y la privacidad.

Los ambientes interiores tendrán grandes ventanales panorámicos, que permitirán disfrutar del paisaje marítimo desde los salones y las áreas de descanso. La decoración combinará materiales de alta calidad, terminaciones refinadas y un estilo contemporáneo.

Pero buena parte del atractivo estará en los espacios exteriores. En la popa se encontrará el denominado Ocean Lounge, una zona de descanso con acceso directo al agua y plataformas laterales desplegables que permitirán ampliar la superficie disponible cuando el catamarán esté detenido.

Desde allí, los pasajeros podrán nadar, tomar sol o practicar deportes náuticos. La embarcación también contará con una moto acuática y equipamiento para actividades como paddle surf, esquí acuático y snorkel.

En la cubierta superior habrá sectores destinados a reuniones privadas, comidas al aire libre, descanso y actividad física. El equipamiento anunciado incluye paneles solares, mientras que el diseño del modelo admite distintas configuraciones tecnológicas y sistemas de propulsión híbrida.

Cuánto cuesta alquilar el nuevo yate de Messi

La embarcación funcionará comercialmente bajo el nombre MIM Ocean 10 y será una de las principales atracciones de la flota de lujo vinculada al futbolista rosarino.

Lejos de tratarse exclusivamente de un capricho personal, el nuevo catamarán tendrá tarifas de alquiler. De acuerdo con los valores publicados por Med Cat Yachts, la empresa encargada de ofrecer la embarcación, los precios variarán según la época del año.

Las tarifas irán desde 78.000 euros por semana en temporada baja; 88.000 euros en el período junio-septiembre; y 95.000 euros entre julio y agosto.

El servicio contará con una tripulación de cuatro personas: capitán, anfitriona, cocinero y marinero, quienes se ocuparán de la navegación, la atención de los pasajeros y las distintas actividades durante el viaje.

La propuesta incluirá equipamiento para deportes acuáticos, espacios de entretenimiento y servicios personalizados para quienes busquen disfrutar de unas vacaciones con el máximo nivel de privacidad.

El negocio millonario de Messi en el mar

La incorporación del Sunreef Ultima 88 forma parte de una estrategia empresarial que Messi desarrolla desde hace tiempo, más allá de su carrera futbolística.

A través de MIM Ocean, el rosarino participa del mercado de alquiler de catamaranes de alta gama, una actividad vinculada al turismo internacional de lujo.

El proyecto surgió de la alianza entre el futbolista, su cadena hotelera MIM Hotels y la empresa especializada Med Cat Yachts.

Hasta ahora, la propuesta contempla hasta tres catamaranes Bali 5.4, con tripulaciones privadas y servicios adaptados a las necesidades de cada cliente.

Durante el verano europeo, las embarcaciones tienen su base en las islas Baleares, uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo. Entre diciembre y abril, cuando comienza la temporada turística más importante del hemisferio norte en destinos tropicales, la actividad se traslada al Caribe y las Bahamas.

La compañía también ofrece recorridos por Córcega y Cerdeña, con itinerarios de más de una semana que permiten visitar playas, pequeñas bahías y puertos turísticos. Forbes Argentina

Qué dijo Messi sobre su nueva adquisición

El propio Messi expresó su entusiasmo por la posibilidad de incorporar una embarcación de estas características y recordó el vínculo que mantiene su familia con las vacaciones en el mar.

"Me da mucha alegría formar parte de la familia Sunreef. A mi familia y a mí siempre nos ha gustado pasar tiempo en el mar cuando se presenta la oportunidad", señaló, según declaraciones difundidas por la compañía y reproducidas por medios especializados.

El futbolista también destacó las características del modelo elegido. "Los yates de Sunreef tienen un estilo y unas características de equipamiento que valoro mucho y que encajan perfectamente con mis expectativas. Estoy deseando probar el Ultima 88", agregó.