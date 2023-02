Crimen frente al Coloso: "Nunca nos tocó un caso de esta naturaleza", reconocen los fiscales

“Nunca nos tocó un caso de esta naturaleza. Esto nos hace perder los límites sobre lo que está pasando en la ciudad”, afirmaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietras, quienes están a cargo de la investigación del crimen de Lorenzo Altamirano, el joven que -de acuerdo lo que se sabe hasta ahora- fue secuestrado y ultimado a balazos frente al estadio de Newell’s Old Boys.

Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación brindaron este lunes al mediodía una conferencia de prensa donde hablaron sobre la investigación del homicidio de Altamirano, uno de los más resonantes en la historia de la ciudad, ya que todo hace ver hasta el momento que la víctima no tenía ninguna vinculación ni con la barra brava de Newell’s ni con otra banda criminal.

Así lo señalaron sin medias tintas los fiscales desde el Centro de Justicia Penal: Altamirano “no tenía conexión con la banda de Los Monos ni con ninguna otra actividad ilícita, de acuerdo a lo que tenemos hasta el momento. Hoy estuvimos hablando con la familia, los amigos, compañeros de la banda. Además, nosotros no lo teníamos vinculado con ninguna banda ni con la barra de Newell’s que también es parte de esta dinámica delictiva. Esto habla de la gravedad de lo que está pasando en la ciudad. Una persona casi elegida al azar para enviar un mensaje de este tipo.”, subrayó Edery ante los periodistas.

Al iniciar el contacto con los medios, el primero en hablar fue Schiappa Pietra, quien dijo al reconstruir los últimos momentos que se la vio a Altamirano en base a lo que captó una cámara en la zona de 27 de Febrero y Ovidio Lagos.

“Por ahora, de acuerdo a la información que tenemos que es bastante certera, que no podemos dar como cerrada, la víctima venía caminando. En Lagos y 27 de Febreros tenemos una captación por una cámaras a las 22.30 / 22.32, y el hecho fue a las 22.48 cuando lo ultiman frente de la puerta de la cancha de Newell’s. No hay referencia alguna a ningún tipo de actividad de la víctima con situación que haga imaginar una hipótesis razonable. No encontramos ninguna razón para el crimen. La idea más fuerte es esa: lo levantaron de esa esquina y a los diez minutos lo ultimaron frente a la puerta de Newell 's”.

Edery agregó que aún resta saber el resultado completo de la autopsia para determinar si Altamirano, además de los disparos que la causaron la muerta, también pudo recibir otro tipo de agresión al momento de ser levantado en la calle. Y en cuanto al mensaje que los autores del hecho quisieron enviar. "Tiene que ver con la dinámica de los negocios ilícitos dentro de la barra de Newell's. Cuando hablamos de negocios ilícitos queremos decir la violencia con que se mueven estas personas en la ciudad y su relación íntima con el narcortáfico. La banda de los Monos está muy relacionada con la barra, pero el tenor de los carteles hay que tomarlos con mesura porque pueden ser utilizados para adjudicar hechos a otras bandas". : .