El defensor público Martín Gesino tuvo la representación de ocho policías acusados. "Lo que dije en el alegato lo repito ahora. La acusación no fue sustentada en pruebas. No tenemos asesinato, ni tortura, ni desaparición. Tuvimos un planteo que fue un dogma", dijo a media hora del anuncio del veredicto. "Ni la fiscalía ni la querella mostraron evidencia. No hay evidencia de cómo fue la detención, la tortura supuesta, el traslado del cuerpo, la violencia en algún tipo de marca o hematomas en el cadáver según la autopsia. Y lo más importante es que respetuosamente fuimos nosotros quienes le brindamos a la familia Casco, porque a la defensa pública le interesa hacerlo, una explicación de lo que pasó. Porque le dijimos que las personas acusadas son inocentes y probamos por qué lo decíamos. La acusación contó una historia que no probó. Convencieron a la familia Casco de una historia que nunca ocurrió".