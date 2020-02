Una comunicación telefónica originada en la cárcel de Piñero permitió localizar en abril de 2017 una caravana de tres vehículos a los que dos brigadas de la sección antidrogas de la Policía Federal de Rosario le salieron al cruce. La requisa realizada en la colectora de avenida de Circunvalación entre Zuviría y Santa Fe detectó en dos de los autos unos 75 kilos de marihuana en total. La llamada, originada en la prisión fue hecha por Leandro Vilches, condenado como miembro de la banda de Los Monos.

La interceptación de esa llamada fue el arranque de un trámite que terminó ayer con la condena para ocho personas en un juicio oral y público. Vilches recibió 6 años de prisión por comercio de drogas agravado; su hermana Gisela, en tanto, fue penada a 3 años y 5 meses.

El caso es otro desprendimiento de causas originadas en las intervenciones producidas en los expedientes conocidos como "Los Patrones" y "Smolski", que en diciembre pasado derivó en condenas para 17 personas. Esas dos fueron causas en las que fue juzgado por responsabilidad destacada Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de Los monos, que resultó condenado en ambas.

Lo analizado en el juicio que terminó ayer fue el transporte de la droga para comercio a partir de la detención en abril de 2017 de una Ford Ranger, un Fiat Duna y un Fiat Uno. Los policías reportaron el hallazgo de 114 panes de marihuana que pesaron unos cien kilos.

La requisa encontró 82 panes y medio de marihuana que arrojaron un peso de 50 kilos en un auto en el que se trasladaban Gustavo Farías y Jonatan Tosi. También se hallaron otros 39 panes por 25 kilos en el vehículo en el que iba Daniel Godoy. Luego se secuestró otra importante cantidad de estupefacientes en el domicilio donde vivía un hombre de apellido González.

"Desconozco el hecho que se me imputa. No conozco a los acusados en este caso salvo a mi hermana Gisela. No hablé por celular con nadie de ellos porque no tengo uno en mi celda y además porque en el penal hay un sistema de inhibición que no permite hacer llamadas", dijo Leandro Vilches días después del secuestro de la marihuana.

Vilches, de 33 años, fue condenado en 2018 por pertenecer a la asociación ilícita liderada por la familia Cantero, a la vez que como partícipe del asesinato por venganza de Diego Demarre, dueño del boliche de Villa Gobernador Gálvez donde mataron a Claudio "Pájaro" Cantero.

Con la intervención telefónica a Marcelo Dávalos, otro de los penados, pudo establecerse la presencia de la banda dedicada al transporte, distribución y comercialización de estupefacientes en Rosario. Con el avance de la pesquisa se pudo llegar a Leandro Vilches como su líder. Según la Fiscalía federal, ese hombre digitaba cada uno de los movimientos de la organización desde su lugar de detención a través de su pareja, Gisela Bocutti; su hermana, Gisela Vilches y el mencionado Dávalos.

El Tribunal Federal Oral 3 integrado por Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Otmar Paulucci condenó en total a doce personas según lo requerido por el fiscal Federico Reynares Solari y decomisó cinco autos y una moto.

Además de los nombrados, José González, en cuya casa se encontró droga, recibió 8 años, al igual que Gustavo Farías. A Jonatan Tosi por una unificación de pena le totalizaron 11 años de condena. A Godoy le impusieron 7 años, a Jonatan Albanese 6 años y 6 meses, lo mismo que a Marcelo Dávalos. Gisela Bocuti recibió 6 años y dos meses; Leandro Deb 3 años, Mirta Díaz 3 años y 6 meses al igual que Luz Vibone.