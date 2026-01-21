Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Las penas fueron de entre 6 y 7 años de prisión tras un juicio oral. El asalto ocurrió en noviembre de 2022 y fue ejecutado de manera planificada, con seguimiento previo a las víctimas y un botín en dólares, euros y joyas.

Antes de entrar en acción, los ladrones se aseguraron de que la casa estuviera deshabitada. Siguieron a los dueños hasta su lugar de trabajo en un comercio de Venado Tuerto y luego regresaron a la vivienda ubicada a unas cinco cuadras de la plaza principal de la ciudad, de donde se llevaron dinero en efectivo, dólares, euros y joyas de oro. A más de tres años del asalto, dos bonaerenses fueron condenados al término de un juicio oral a penas de entre 6 y 7 años de prisión por el asalto, en el que intervino un tercer hombre no identificado.

El robo fue el 12 de noviembre de 2022 en una casa de Colón al 600 de esa localidad del departamento General López. Damián Sebastián Sosa, de 36 años, y Agustín Damián Anelo, de 28, oriundos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, fueron condenados esta semana al finalizar un juicio oral que comenzó en diciembre en los tribunales de Venado Tuerto.

La condena fue dictada por el juez Aldo Baravalle. Sosa , quien tenía antecedentes penales, recibió la pena más alta a 7 años y 6 meses de prisión y además fue declarado reincidente, lo que impacta en el acceso a beneficios penitenciarios. Anelo fue sentenciado a 6 años y 6 meses.

“Valoramos positivamente esta condena”, dijo tras escuchar el veredicto el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Iván Raposo, quien había solicitado montos de pena similares en sus alegatos. Los acusados fueron considerados coautores del delito de robo calificado triplemente agravado: por ser cometido en poblado y en banda, con efracción (rotura de una abertura) y escalamiento.

Casa sola

El hecho fue en horas de la tarde, entre las 16.40 y las 1745, e incluyó un seguimiento a las víctimas hasta su lugar de trabajo para asegurarse de que la casa quedaba deshabitada. Un tercer hombre no identificado participó de ese recorrido, según el fiscal. Una vez que se aseguraron la zona despejada, indicó, Sosa y el tercer hombre ingresaron al inmueble mientras Anelo se quedó en un auto estacionado en las inmediaciones.

Los dos ladrones saltaron una reja, subieron al techo y luego forzaron la puerta de un patio para entrar. Inspeccionaron la casa y escaparon con una suma estimada en 67 mil dólares, 7 mil euros y 2 millones de pesos, más una considerable cantidad de joyas de oro. Finalmente se retiraron por el mismo lugar por el que había llegado, por la calle Bomberos Voluntarios, donde los pasó a buscar el cómplice que aguardó en el auto como “campana”.

La acusación remarcó en el juicio que actuaron “de manera organizada y con división de clara de roles”. La maniobra quedó registrada en una cámara de videovigilancia que captó cómo uno de los sujetos le hacía señas al conductor de un Ford Focus azul para darse a la fuga. Esta pista, además de otras pruebas y testimonios, permitieron llegar a los dos hombres ahora condenados por planificar y ejecutar el ilícito.