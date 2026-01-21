La Capital | Policiales | Condenan

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Las penas fueron de entre 6 y 7 años de prisión tras un juicio oral. El asalto ocurrió en noviembre de 2022 y fue ejecutado de manera planificada, con seguimiento previo a las víctimas y un botín en dólares, euros y joyas.

21 de enero 2026 · 19:46hs
El juicio por el robo se desarrolló desde diciembre en los Tribunales de Venado Tuerto.

El juicio por el robo se desarrolló desde diciembre en los Tribunales de Venado Tuerto.

Antes de entrar en acción, los ladrones se aseguraron de que la casa estuviera deshabitada. Siguieron a los dueños hasta su lugar de trabajo en un comercio de Venado Tuerto y luego regresaron a la vivienda ubicada a unas cinco cuadras de la plaza principal de la ciudad, de donde se llevaron dinero en efectivo, dólares, euros y joyas de oro. A más de tres años del asalto, dos bonaerenses fueron condenados al término de un juicio oral a penas de entre 6 y 7 años de prisión por el asalto, en el que intervino un tercer hombre no identificado.

El robo fue el 12 de noviembre de 2022 en una casa de Colón al 600 de esa localidad del departamento General López. Damián Sebastián Sosa, de 36 años, y Agustín Damián Anelo, de 28, oriundos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, fueron condenados esta semana al finalizar un juicio oral que comenzó en diciembre en los tribunales de Venado Tuerto.

La condena fue dictada por el juez Aldo Baravalle. Sosa, quien tenía antecedentes penales, recibió la pena más alta a 7 años y 6 meses de prisión y además fue declarado reincidente, lo que impacta en el acceso a beneficios penitenciarios. Anelo fue sentenciado a 6 años y 6 meses.

>>Leer más: Venado Tuerto: mataron al encargado de un campo para robarle una cifra millonaria

“Valoramos positivamente esta condena”, dijo tras escuchar el veredicto el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Iván Raposo, quien había solicitado montos de pena similares en sus alegatos. Los acusados fueron considerados coautores del delito de robo calificado triplemente agravado: por ser cometido en poblado y en banda, con efracción (rotura de una abertura) y escalamiento.

Casa sola

El hecho fue en horas de la tarde, entre las 16.40 y las 1745, e incluyó un seguimiento a las víctimas hasta su lugar de trabajo para asegurarse de que la casa quedaba deshabitada. Un tercer hombre no identificado participó de ese recorrido, según el fiscal. Una vez que se aseguraron la zona despejada, indicó, Sosa y el tercer hombre ingresaron al inmueble mientras Anelo se quedó en un auto estacionado en las inmediaciones.

>>Leer más: Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco en el sur santafesino

Los dos ladrones saltaron una reja, subieron al techo y luego forzaron la puerta de un patio para entrar. Inspeccionaron la casa y escaparon con una suma estimada en 67 mil dólares, 7 mil euros y 2 millones de pesos, más una considerable cantidad de joyas de oro. Finalmente se retiraron por el mismo lugar por el que había llegado, por la calle Bomberos Voluntarios, donde los pasó a buscar el cómplice que aguardó en el auto como “campana”.

La acusación remarcó en el juicio que actuaron “de manera organizada y con división de clara de roles”. La maniobra quedó registrada en una cámara de videovigilancia que captó cómo uno de los sujetos le hacía señas al conductor de un Ford Focus azul para darse a la fuga. Esta pista, además de otras pruebas y testimonios, permitieron llegar a los dos hombres ahora condenados por planificar y ejecutar el ilícito.

Noticias relacionadas
La sospechosa se entregó en Rosario

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

La Policía de Investigaciones realizó diez allanamientos en simultáneo en barrio Las Flores para intentar esclarecer el triple crimen del 23 de diciembre del 2025.

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Así será la nueva sede de la Central de Emergencias 911

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

El joven fue imputado por el delito de extorsión en una audiencia realizada en los tribunales de San Lorenzo. 

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Ver comentarios

Las más leídas

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Lo último

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Aguas Santafesinas interrumpirá el servicio desde las 21 en varias zonas de Rosario por la presencia de camalotes en el Paraná

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora
Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes
Información General

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Ovación
Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez
Ovación

Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

Newells y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Newell's y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Policiales
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

La Ciudad
Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora
La Ciudad

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus
LA CIUDAD

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Revolución de autos en el mercado argentino: China tiene puestos los ojos en Sudamérica
Motores

Revolución de autos en el mercado argentino: "China tiene puestos los ojos en Sudamérica"

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

En el Concejo buscan eliminar un tramo de la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

En el Concejo buscan eliminar un tramo de la ciclovía de calle Rioja

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula
LA CIUDAD

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle
LA CIUDAD

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Un temblor se hizo sentir con fuerza en varias localidades del norte de Córdoba
Información General

Un temblor se hizo sentir con fuerza en varias localidades del norte de Córdoba

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad
La Ciudad

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Residentes denuncian que Nación les quedó debiendo cuatro meses de sueldo
La Ciudad

Residentes denuncian que Nación les quedó debiendo cuatro meses de sueldo

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
Economía

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

EEUU afirma que la relación con Argentina está en su punto más fuerte de la historia
El Mundo

EEUU afirma que la relación con Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
La Ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región