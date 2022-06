Dictaron la prisión preventiva para el cómplice del brutal asesinato de una joven

La jueza penal Valeria Pedrana impuso la prisión preventiva para un hombre acusado de asesinar a una joven de 21 años en octubre de 2021 en la zona sur de Rosario. Se trata de Ulises David C., quien está imputado de homicidio calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria y agravado por la utilización de un arma de fuego en calidad de coautor.

El hecho atribuido a Ulies David C. ocurrió el 13 de octubre de 2021 a eso de las 18.20 en Ayacucho al 4300 , cuando se le ocasiona intencionalmente el fallecimiento a Mariel Lezcano.

El hecho se da en circunstancias en que Alan Funes, desde el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, determinó a cambio de una promesa remuneratoria de por lo menos $100.000 a Iván Ariel G. y Ulises David C. para que llevaran a cabo el ataque, poniendo a disposición de aquellos, además, una pistola calibre 9mm y una moto Honda Wave roja.

Esa tarde, Iván Ariel G. y Ulises David C. se trasladaron hasta Ayacucho al 4300, el primero como Iván Ariel G. y Ulises David C. como acompañante. Al llegar a la puerta del pasillo donde se domiciliaba la víctima, Iván Ariel G. descendió del motovehículo y Ulises David C. pasó a ocupar el lugar de conductor. Se adelantó unos metros en posición de espera, mientras su acompañante ingresó, fue hasta la casa del fondo, tocó la puerta y al ser atendido por Lezcano, sin mediar palabra le disparó en el cráneo y la cadera.

Las heridas provocadas a la víctima fueron de tal gravedad que provocaron su fallecimiento.

Tras el ataque, Iván Ariel G. huyó del lugar y se subió a la moto que ahora manejaba Ulises David C. Juntos escaparon hacia el oeste por una cortada sin nombre que queda a pocos metros de la vivienda.