Como se reconstruyeron las bandas delictivas y narcos en la zona noroeste de Rosario

El noroeste de la ciudad parece estar muy lejos. No hay avenidas directas ni rápidas. Tampoco mucha líneas de colectivos que lleven a barrios como Casiano Casas, La Esperanza, El Churrasco, Nuevo Alberdi, Fontanarrosa (ex Zona Cero) o Cristalería. Es una geografía esquiva en la cual, como en otros sectores rosarinos, se dan guerras silenciosas que saltan a las tapas de los diarios por las balaceras diarias, las usurpaciones y los heridos o muertos en tiroteos. Una zona en la que los vecinos, con la desaparición de los jefes tradicionales de algunas bandas, empezaron a conocer nuevos apodos y nombres como los encargados de manejar búnkers y delivery de drogas. Algunos de esos nombres son Iván S., Agustina, “La Poro”, “El gordo Flan”, Jésica S., “Rafa”, Darío C., “Los tuerca”, entre otros. Nombres que como en los nacientes años de Los Monos en la zona sur aún no son parte de los titulares de la prensa ni engrosan expedientes.