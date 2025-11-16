La Capital | Policiales | Cocaína

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de "alcance trasnacional"

Cayó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires a bordo de una camioneta con 956 kilos de cocaína que habían sido transportados en avionetas

16 de noviembre 2025 · 18:13hs
Brian Bilbao fue apresado el martes con una carga de 956 kilos de cocaína en su camioneta en la localidad bonaerense de Pavón. Llevaba dos años prófugo

Brian Bilbao fue apresado el martes con una carga de 956 kilos de cocaína en su camioneta en la localidad bonaerense de Pavón. Llevaba dos años prófugo

Luego de ser apresado el martes de la semana pasada con 956 kilos de cocaína en la provincia de Buenos Aires, Brian Walter Bilbao fue imputado por la Justicia federal en Rosario junto con otros tres sospechosos de integrar una organización narco de alcance trasnacional que ingresa drogas a la Argentina en avionetas provenientes desde países limítrofes.

Si bien era investigado en una causa federal iniciada en 2023 y por la cual estuvo dos años prófugo, en rigor Bilbao cayó días atrás en el marco de otra investigación que se extendió más de un año desde la caída de una avioneta boliviana en octubre del año pasado. En ese marco fue imputado por los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad Diego Iglesas y Matías Scilabra, junto con el fiscal coadyuvante Matías Alvarez y el auxiliar fiscal Santiago Iglesias como líder de una asociación ilícita integrada también por Carlos Eduardo E.V., Pablo José A. y Eduardo D.

El juez federal de Garantías Carlos Vera Barros les dictó la prisión preventiva por 180 días a los cuatro.

Cocaína trasnacional

El fiscal Scilabra reseñó la investigación que culminó el martes pasado con la detención de Bilbao en una camioneta con casi una tonelada de cocaína en la localidad bonaerense de Pavón. Además se vinculó la carga hallada en manos del sospechoso con los otros 60 kilos de la misma droga en el interior de una avioneta accidentada ese mismo día en un campo de Arequito.

>>Leer más: Quién es el nuevo actor narco que aparece en notas dejadas en atentados a comercios de Rosario

En ese marco, según refiere el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF) fiscales.gob.ar, Scilabra dio por acreditada la existencia de “una asociación ilícita transnacional activa al menos desde octubre de 2024, cuyo modus operandi consistía en introducir al país grandes cargamentos de droga en avionetas privadas sin plan de vuelo ni registros válidos, valiéndose de rutas aéreas irregulares y pistas clandestinas ubicadas en campos del sur santafesino y el norte bonaerense, para su posterior transporte, almacenamiento y eventual distribución o exportación hacia otros países”.

La investigación en cuestión se originó el 30 de octubre de 2024 a partir del hallazgo de 475 kilos de cocaína en una avioneta proveniente de Bolivia que hizo un aterrizaje de emergencia en un campo cercano a Pueblo Andino. Se recuerda que la nave era piloteada por Oscar Armando Caba Hurtado, coronel retirado de la Fuerza Aérea Boliviana que ya aceptó por ese hecho una condena a 7 años y 2 meses de prisión.

Bilbao y Carlos E.V. fueron detectados en dos camionetas en las inmediaciones de aquel hallazgo pero alcanzaron a fugarse cuando el piloto empezó a ser perseguido.

Avionetas en los campos

La investigación siguió con escuchas a Carlos E.V. que confirmaron la vinculación de éste con la avioneta aterrizada en Pueblo Andino, así como con otras naves que operaban en esas zonas rurales cercanas a a Santa Fe y Rosario donde se habían registrado transportes aéreos irregulares en 2024 y 2025. En algunos de esos eventos no autorizados de avionetas detectados en Máximo Paz y Peyrano se ubicó el teléfono de este sospechoso en esas zonas.

>>Leer más: Los Bilbao, la banda narco con capacidad de mantenerse prófuga desde hace dos años

Uno de esos hechos, según los fiscales, se relaciona con la caída de una avioneta en Estación Díaz donde detuvieron a dos pilotos y se secuestró dinero y combustibles. Analizando la información de los celulares de los pilotos se encontró un grupo de WhatsApp llamado “Los lunes de Pato” con referencias a vuelos ilegales, “puntos de recogida” y “lugares tranquilos” que coinciden con campos propiedad de Eduardo D.

En cuanto a Pablo A. fue detectado junto con Carlos E.V. en el procedimiento de Estación Díaz y en el caso de una avioneta incendiada en el norte bonaerense. Algunas conversaciones revelaron la planificación de esos vuelos clandestinos e instrucciones para iluminar las pistas o menciones a Eduardo D. que daban cuenta de la “conexión tripartita de la cúpula de la organización”.

Sobre Carlos E.V. se remarcó que la noche que fue detenido en Roldán circulaba en un vehículo en el que “se secuestraron armas, teléfonos, equipos de comunicación y una bomba portátil para cargar combustible a aeronaves, lo que refuerza su rol en la logística de la banda”.

>>Leer más: Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Otras evidencias contra los sospechosos son imágenes de camionetas cargadas con bultos similares a la droga incautada, así como fotos nocturnas de avionetas en campos, lo que “consolida la prueba que los relaciona con las maniobras de narcotráfico aéreo investigadas”, afirmaron los fiscales.

Asociados

Los cuatro detenidos fueron imputados como miembros de una asociación ilícita y como partícipes necesarios de “contrabando de importación de material estupefaciente destinado a su comercialización dentro o fuera del país, agravado por la utilización de medios de transporte aéreos, rutas aéreas no autorizadas y pistas de aterrizaje clandestinas”. A Bilbao también se le imputó uso de documento público falso y resistencia a la autoridad.

Los fiscales pidieron prisión preventiva para los cuatro acusados y remarcaron que la organización transporta grandes cantidades de droga en forma clandestina en vuelos irregulares. “Es un hecho complejo vinculado al crimen organizado, en conexión con varios países de la región y extendido en el tiempo”, dijo el fiscal Alvarez.

El juez Vera Barros dictó la cautelar por 180 días para los cuatro, luego de considerar el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación dada la estructura y operatividad de la organización.

Por otra causa

Por su parte Bilbao también fue indagado en otra causa por narcotráfico y lavado de activos por la cual tenía pedido de captura desde 2023 y por la que el gobierno santafesino ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos a quien aportara datos para ubicarlo.

En este caso el fiscal coadyuvante de Narcocriminalidad Santiago Alberdi y su par Juan Argibay Molina, fiscal de Lavado de Activos (Procelac), lo imputaron como “jefe u organizador de una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas mediante aeronaves ligeras, rutas aéreas no autorizadas y puntos clandestinos de aterrizaje y que opera desde abril de 2019”.

>>Leer más: Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

En esa causa también fue indagado un hermano del sospechoso, Waldo Alexis Bilbao, quien también estaba prófugo cuando fue detenido el pasado 12 de septiembre último en el edificio conocido como “El Palomar” ubicado en Colón al 1200.

