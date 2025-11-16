La Capital | Ovación | Newell's

En vivo: Newell's cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso

Newell's se despide del 2025 ante Racing en el Marcelo Bielsa y quiere sumar tres unidades más para engrosar su promedio de cara al año que viene.

16 de noviembre 2025 · 21:23hs
Newells busca el primer gol ante Racing y comenzó mejor

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's busca el primer gol ante Racing y comenzó mejor
Newells y Racing en el Coloso del Parque

Newell's y Racing en el Coloso del Parque, en el cierre del Clausura.
Newells va por un triunfo para cerrar con una conrisa el 2025.

Newell's va por un triunfo para cerrar con una conrisa el 2025.

Newell's y Racing empatan 0 a 0 en el Coloso por la última fecha del Clausura 2025 bajo el arbitraje de Sebastián Martínez, quien tendrá a Felipe Viola en el VAR. El equipo de Lucas Bernardi aseguró su permanencia en primera división en la fecha anterior al ganarle 2 a 0 a Huracán en el Ducó y ahora busca otra triunfo.

PT 8': Newell's tuvo su primera chance de gol, pero Cocoliso estaba en posición adelantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/1990200388948206054&partner=&hide_thread=false

PT 0': Gran recibimiento de la gente de Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990196809461887473&partner=&hide_thread=false

Estadísticas Newell's vs Racing

Embed

Formaciones

Embed

Noticias relacionadas
El 10 canalla la empezó y parecía que todo terminaría en paz, pero volvió y se hizo expulsar junto a Fernández Cedrés.

El pecado de Nacho: Malcorra vio la roja y es una baja clave para Central en el inicio de playoffs

Justo Giani, ex-Newells, convirtió un gol en el triunfo de Aldosivi que le garantizó un lugar en primera.

Cómo les fue a los ex-Newell's y ex-Central que estaban en riesgo de descender

Lucas Bernardi asumió riesgos, puso a varios pibes y el equipo de Newells respondió.

Bernardi dio la lista de concentrados de Newell's, sin un jugador que fue titular durante la temporada

de newells me llamaron varias veces: la confesion de un gran goleador rosarino

"De Newell's me llamaron varias veces": la confesión de un gran goleador rosarino

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Lo último

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

En vivo: Newells cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso

En vivo: Newell's cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Cayó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires con 956 kilos de cocaína que habían sido transportados en avionetas
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
En vivo: Newells cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's cierra un año para el olvido en busca de un triunfo ante Racing en el Coloso

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

El tiempo en Rosario: domingo ventoso después de la tormenta

Un cierre que convirtió la visita a Independiente en una mala noche para Central

Un cierre que convirtió la visita a Independiente en una mala noche para Central

Ovación
Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país
Ovación

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

TC Pista: Marcos Dianda, con el equipo de Acebal, ganó en Toay y va por el título con 17 años

TC Pista: Marcos Dianda, con el equipo de Acebal, ganó en Toay y va por el título con 17 años

Messi competirá con una megaestrella por el récord de presencias en Mundiales

Messi competirá con una megaestrella por el récord de presencias en Mundiales

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Inventor rosarino: creó un método simple de purificación del agua

Plan Divino: un homenaje único a Fito y Charly, con artistas locales e invitados

Por Morena Pardo
Zoom

Plan Divino: un homenaje único a Fito y Charly, con artistas locales e invitados

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro y terminó detenido

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital
La Ciudad

Homenaje a Ovidio Lagos a 158 años de la creación de La Capital

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un gran incendio
Información General

Explosión en Ezeiza: qué pasó en el parque industrial que provocó un gran incendio

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos
La Ciudad

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot
La Ciudad

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una mancha en el Ludueña
La Ciudad

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una mancha en el Ludueña

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas
policiales

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas